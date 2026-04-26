خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان
کد خبر : 1778376
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای و روندهای جاری دیپلماتیک به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای و روندهای جاری دیپلماتیک به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

در این گفت‌وگو، وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین ابعاد مختلف وضعیت کنونی منطقه، به‌ویژه تحولات مربوط به آتش‌بس همتای سعودی خود را در جریان آخرین تلاش ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در راستای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید