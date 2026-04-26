عارف:
ایرانِ پساجنگ میتواند از کشور تحریمشده به کشور تحریمکننده تبدیل شود
معاون اول رئیسجمهور در جریان بازدیدهای میدانی از انستیتو پاستور ایران، شرکت ملی گاز ایران و دانشگاه صنعتی شریف، با محکومیت حملات دشمن به زیرساختهای علمی، سلامت و انرژی کشور تأکید کرد مراکز آسیبدیده با کمک دولت و خیرین بازسازی میشوند، اما دانشگاهها و مراکز علمی باید بهتر از گذشته احیا شوند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در ادامه بازدیدهای میدانی خود، از انستیتو پاستور ایران، شرکت ملی گاز ایران و دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده، روند بازسازی و تداوم فعالیتهای این مراکز قرار گرفت.
معاون اول رئیسجمهور در بازدید از انستیتو پاستور ایران و دیدار با مدیران این مؤسسه، گزارشی از تاریخچه فعالیتهای ملی و بینالمللی، خدمات علمی و سلامتمحور این مرکز و همچنین میزان خسارات وارده در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دریافت کرد.
عارف پس از دریافت گزارشی از حجم تخریب این مرکز گفت: انستیتو پاستور یک نهاد علمی است و حمله به آن، در واقع حمله به علم و امنیت زیستی مردم است. این مرکز باید در کوتاهترین زمان، فعالیتهای خود را در حوزه تأمین سلامت مردم و خدمات پژوهشی از سر بگیرد.
وی افزود: انستیتو پاستور قرارگاه زیستی کشور با قدمتی ۱۰۰ ساله است؛ بنابراین لازم است نهتنها بازسازی شود، بلکه فعالیتهای ملی و بینالمللی آن نیز تقویت شود. در این مسیر، خیرین متعددی در داخل و خارج کشور اعلام آمادگی کردهاند و دولت نیز برای کمک به بازسازی انستیتو پاستور آمادگی کامل دارد تا فعالیتهای این مرکز بهعنوان یک پایگاه علمی، بهویژه در حوزه سلامت، مقابله با تهدیدات بیولوژیک و خدمات پژوهشی و آموزشی، از سر گرفته شود.
معاون اول رئیسجمهور با محکومیت حمله دشمن به زیرساختهای کشور تأکید کرد: حمله به انستیتو پاستور اثبات کرد که دشمن برخلاف ادعاها و شعارهای خود درباره کمک به مردم ایران، با حمله به زیرساختها بهدنبال آسیب رساندن به معیشت، زندگی، سلامت، رفاه و امنیت مردم است.
عارف از مسئولان انستیتو پاستور خواست گزارشی از حمله به این مرکز و میزان خسارات وارده را به نهادهای علمی بینالمللی و مرتبط با سلامت مردم ارائه کنند تا عمق خباثت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به اطلاع این نهادها برسد. وی همچنین تأکید کرد این مرکز باید برنامهای جامع برای توسعه فعالیتهای خود در حوزههای مختلف، با راهبرد تأمین همه واکسنهای مورد نیاز کشور و با کمک شرکتهای دانشبنیان تهیه کند.
وی گفت: باید از تهدید حمله وحشیانه بهعنوان فرصتی برای تقویت و توسعه بیش از گذشته فعالیتهای انستیتو پاستور استفاده شود. راهبرد دولت، دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه است و این هدف با تلاش محققان و دانشمندان کشور در حوزههای مختلف از جمله سلامت محقق خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه از شرکت ملی گاز ایران بازدید و با مدیرعامل، مدیران و کارشناسان این شرکت دیدار کرد. در این دیدار، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، گزارشی از حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به زیرساختهای گاز کشور ارائه داد. بر اساس این گزارش، دشمن در روز ۲۷ اسفند با ۲۵ موشک پالایشگاهها و تاسیسات گاز کشور را هدف قرار داد و آسیب جدی به این زیرساختها وارد کرد؛ اما با تلاش مهندسان، تکنسینها، کارگران و مدیریت ستادی، نخستین پالایشگاه یک ساعت و نیم پس از حملات به مدار بازگشت و حتی صادرات گاز به عراق پس از یک روز از سر گرفته شد. در این گزارش همچنین بر ضرورت مدیریت و بهینهسازی مصرف گاز با توجه به میزان خسارات تأکید شد.
عارف با قدردانی از مدیران، تکنسینها، مهندسان و کارگران شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدا از ظرفیت علمی و روحیه معنوی بالای کارکنان این شرکت آگاه بودیم و باور داشتیم آنان اجازه نمیدهند زندگی مردم با مشکل مواجه شود. دشمن تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به زیرساختهای حیاتی به کار گرفت تا در میان مردم نارضایتی ایجاد کند، اما کارکنان حوزه نفت و گاز عملکردی فوقالعاده داشتند و در مدتزمان کوتاهی موفق شدند خسارات حملات دشمن را جبران کنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به همسویی میدان، دولت و مردم گفت: در اینجا مردم پیشتاز هستند و دولت و میدان را به دنبال خود میکشانند. اتحاد و انسجامی که در سطح کشور و در همه سطوح حاکمیت وجود دارد، رمز پیروزی ملت ایران است.
عارف همچنین از دانشگاه صنعتی شریف که هدف حمله دشمن قرار گرفته است، بازدید کرد و با مدیران، اساتید و اعضای هیأت علمی این دانشگاه دیدار کرد. در این دیدار اعلام شد که از روز بعد از حمله دشمن، فعالیت علمی دانشگاه با حضور سه هزار دانشجو از سر گرفته شده است.
مدیران دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از میزان خسارات واردشده به دانشگاه و همچنین پیشرفتهای علمی و فناوری و برنامههای آینده این دانشگاه به معاون اول رئیسجمهور ارائه کردند و تأکید کردند حمله دشمن به سامانههای اطلاعات دانشگاه، با قواعد و حقوق بینالملل در تعارض است و نشان میدهد دشمن با پیشرفت علمی و رفاه مردم ایران مخالف است.
عارف در این دیدار تأکید کرد: هر مرکزی را که دشمن تخریب کرده، نه مانند گذشته بلکه بسیار بهتر بازسازی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موقعیت کشور پس از این جنگ در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و وضعیت و جایگاه دانشگاهها و مراکز علمی نیز بهدنبال تغییر شرایط کشور، بهبود خواهد یافت. ایران را میتوان از کشوری که ۴۰ سال تحریم شده، در دوران پساجنگ به کشوری رساند که میتواند تحریم کند.
معاون اول رئیسجمهور با صدور دستورات مختلف برای بازسازی دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: نوسازی و بازسازی دانشگاهها و مراکز علمی باید بهتر از گذشته انجام شود تا پیشرفت علمی و فناوری کشور سرعت بیشتری بگیرد.
عارف در پایان گفت: اگر دشمن خطای جدیدی علیه کشورمان مرتکب شود، رزمندگان ما در میدان پاسخی به آنان خواهند داد که فراتر از تصورشان خواهد بود و هرگز در محاسباتشان وجود نداشته است.