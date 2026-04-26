دعوت مجلس شورای اسلامی از مردم برای شرکت در مراسم چهلم شهید لاریجانی

به گزارش ایلنا،

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»

چهل روز از شهادت مظلومانه خادم مخلص ملت، مجاهد فی‌سبیل‌الله و سرباز ولایت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی و فرزند برومند شهیدشان دکتر مرتضی لاریجانی گذشت. شخصیتی که حیات پربرکتش تبلور درایت، عقلانیت و تعهد به آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و سرانجام پاداش سال‌ها مجاهدت صادقانه خود در سنگرهای کلیدی نظام را با مدال سرخ شهادت، به دست جنایتکارترینِ اشقیا، آمریکای تروریست و رژیم سفاک صهیونیستی دریافت کرد.

او که همواره با نگاه راهبردی، سعه‌صدر و کلامی نافذ در صیانت از حقوق ملت و اعتلای نام ایران اسلامی چه در سنگر فرهنگ و رسانه همچون مدیریت کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما، سیاست و قانونگذاری با ریاست سه دوره مجلس شورای اسلامی و دو دوره دبیری شورای‌عالی امنیت ملی خوش درخشید، با خون پاک خود بار دیگر حقانیت مسیر ایستادگی در برابر استکبار جهانی را به اثبات رساند. یاد همت بلند، اخلاق کریمه و مشی خردمندانه او در جان‌ و دل مردم قدرشناس برای همیشه ماندگار خواهد بود.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید عزیز و محکومیت مجدد جنایت تروریستی محور شرارت، از عموم مردم متدین و انقلابی دعوت می‌نماییم تا با حضور پرشور خود در مراسم اربعین آن شهید بزرگوار، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، فریاد انزجار خود را از دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم به گوش جهانیان برسانند.

حضور حماسی شما برادران و خواهران ایمانی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره)، پاسداشتی بر خون شهیدان راه آزادی و مقاومت خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی

