در گفت‎وگویی تلفنی مطرح شد؛

رایزنی عراقچی و نخست‌وزیر قطر درباره آتش‌بس و کاهش تنش‌ها ابتکارات دیپلماتیک ایران برای توقف جنگ

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در یک گفت وگوی تلفنی درباره آتش‌بس و کاهش تنش‌ها ابتکارات دیپلماتیک ایران برای توقف جنگ صحبت کردند.

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری دیپلماتیک به تبادل نظر پرداخت.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح ابعاد گوناگون وضعیت جاری در منطقه، به‌ویژه تحولات مرتبط با آتش‌بس و چالش‌های پیش‌روی تثبیت آن، همتای قطری خود را در جریان آخرین ابتکارات و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای پایان‌بخشی به جنگ و کاهش تنش‌ها قرار داد.

در ادامه این گفت‌وگو، طرفین با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی سازنده کشورهای منطقه در مدیریت بحران‌ها، بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک به‌منظور حمایت از ابتکارات صلح و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

وزیر امور خارجه قطر نیز ضمن استقبال از رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای ادامه ایفای نقش فعال در مسیر میانجی‌گری و تسهیل گفت‌وگوها با هدف پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
