مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به ۶۷ درصد رسیده است و طبق گزارش تازه بانک مرکزی از تورم فروردین ۱۴۰۵، هزینه معیشت خانوارها در آغاز سال با شتابی قابل توجه افزایش یافته است و رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکی‌ها و خدمات درمانی، فشار مضاعفی بر سبد هزینه‌ای مردم وارد کرده است، دولت در شرایط جنگی کشور چه کمکی می‌تواند به خانوارها انجام دهد، گفت: اقدامی که می‌شود انجام داد و دولت هم مطرح کرده است، این است که در قالب «بسته‌های ویژه جنگ رمضان» میزان کالابرگ را اضافه کند و این مساله در دستور کار هم قرار دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی می‌گویند باید از دولت انتظار بیشتری داشت اما به اعتقاد من باید شرایط حاکم و موجود در کشور را در نظر گرفت؛ دولت در حال تلاش است و در تأمین کالاهای اساسی و ضروی مردم تمام تلاش خودش را دارد به کار می‌گیرد و متوقف هم نشده است و تأمین این کالاها به صورت شبانه‌روزی در حال انجام و دور از انصاف است که این اقدامات دیده نشود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است تغییراتی در قیمت‌‌ها ایجاد شده باشد و بحثی هم در این قضیه نیست اما از سوی دیگر هم باید واقعیت‌های کشور را نگاه کنیم، همین دولت توانسته در این شرایط حساس و سخت جنگی کالاها را تأمین کند تا مردم احساس کمبودی نداشته باشند به نظر من دولت اقدامات خوبی انجام داده است و در بحث تأمین کالاها جای نگرانی وجود ندارد.

لاهوتی با اشاره به افزایش تورم گفت: در بحث تورم بالاخره شرایط خاص است و باید به خاطر داشته باشیم تورم معنی‌اش این است که نقدینگی در مسیر درستی که بازار و تولید باشد نمی‌رود که البته این روزها طبیعی هم است، زیرا باتوجه به شرایط نقدینگی نمی‌تواند به طرف تولید برود.

وی خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی نگه داشته شود متناسب با افزایش تورم از ارزشش کاسته می‌شود بنابراین فرد ناچار است برای حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهای دیگر برود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به طور مثال بانک‌ها در این شرایط می‌توانند با دادن بهره بیشتر بخشی از نقدینگی مردم را به خودشان جذب کنند و راهکارهای دیگری ارائه کنند تا اطمینانی برای مردم به وجود بیاید در غیر اینصورت اگر مردم اطمینان نداشته باشند نقدینگی که دست‌شان است را به بازارهای غیر از تولید می‌برند و همین امر در جامعه ایجاد تورم می‌کند.

وی تاکید کرد: به نظر من دولت در این مرحله می‌تواند بر کالابرگ مردم تجدیدنظر کند و بخشی از این نقدینگی را به صورت کالابرگ توزیع کند.

لاهوتی در پاسخ به این که آیا دولت در خردادماه کالابرگ ارائه خواهد کرد، اظهار داشت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است که در خردادماه هم کالابرگ آنطور که گفته‌اند داده شود.

وی درباره این‌که بیش از دوماه است که از قطعی اینترنت در کشور می‌گذرد و ضرری که امروز قطعی اینترنت به کسب و کارها در کشور می‌زند کمتر از زدن زیرساخت‌ها توسط دشمن نیست، چگونه می‌توان اقدام کرد که هم امنیت کشور حفظ شود و هم کسب و کار مردم به مشکل برنخورد، گفت: طبیعی است امروز اینترنت با شغل مردم گره خورده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این روزها هم روزهای حساسی است و باید حق را هم به این طرف بدهیم؛ بالاخره مسائل امنیتی و عدم اعتماد به دشمن و ضربه‌هایی که در ارتباط با این مسئله از شبکه‌های معاند خوردیم همه را باید در کنار هم ببینیم.

وی افزود: مطمئنم اگر تدابیر امنیتی برای این وضعیت صورت گیرد، حتما شرایط مناسب خواهد شد.

لاهوتی درباره اینکه آیا دولت می‌تواند همان طور که برای صنایع و کسب و کارهای تولیدی بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است همین بسته را برای کسب و کارهای اینترنتی هم در نظر بگیرد، گفت: یک راهکارهایی وجود دارد منتها کار بسیار سختی است.

وی خاطرنشان کرد: کسب و کارهای اینترنتی زیاد است، باید از این شرایط عبور کنیم و تدابیر درحال انجام است. اگر شرایط تداوم داشته باشد، طبیعتا نیاز به راهکارهای امنیتی پیدا می‌کنند اگر تداوم نداشته باشد اینترنت هم باز خواهد شد، باید تحمل کنیم ببینیم چه خواهد شد.

انتهای پیام/