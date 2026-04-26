به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف به مناسبت چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:

کاروان شهید رفت از پیش

وآن ما رفته گیر و می‌اندیش

از شما دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد، هزاران بیش

قدر او حتی توسط نزدیکان و همکاران نیز تا زمانی که در قید حیات بود شناخته نشد. باشد که خاک پاک ایران هزاران دانشمند پارسا چون او بپرورد.

