دلنوشتهٔ قالیباف به یاد شهید لاریجانی:
قدر او حتی توسط نزدیکان و همکاران نیز تا زمانی که در قید حیات بود شناخته نشد
کد خبر : 1778351
رئیس مجلس شورای اسلامی در چهلمین روز شهادت علی لاریجانی نوشت:قدر او حتی توسط نزدیکان و همکاران نیز تا زمانی که در قید حیات بود شناخته نشد. باشد که خاک پاک ایران هزاران دانشمند پارسا چون او بپرورد.
به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف به مناسبت چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شما دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد، هزاران بیش
