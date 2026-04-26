به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان (شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش) در استان البرز دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جلیلی صفت در دیداری صمیمانه با خانواده‌های محترم شهدای جنگ رمضان، ضمن تجلیل از ایثارگری بی‌کران ایشان و خانواده‌های گرانقدرشان، بر اهمیت حفظ و ارج نهادن به این میراث ماندگار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایثار خانواده‌های شهدا، ستون اصلی پایداری و عزت این میهن است گفت: ما خود را مدیون فداکاری‌های بی‌دریغ شما می‌دانیم و وظیفه ما است که همواره در کنار شما عزیزان باشیم و قطعا ارزش‌های والای شهدا، راهنمای نسل‌های آینده در مسیر خدمت به میهن و حفظ اقتدار کشور خواهد بود.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان این سفر با خانواده‌های شهیدان علی غلامی، صادق مددی، مرتضی نادری، مجید رستمی، محمد رنجبرکهن، داوود سرخوش، امین اسعدی گلیان، محمد خلخالی، شایان سید علیخانی، مهرداد معزی، سجاد رضایی کمال آباد، عباس شوند آذری، دیدار کرد.