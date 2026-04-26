دیدار عراقچی با پادشاه عمان در مسقط

به گزارش ایلنا، «هیثم بن طارق» پادشاه عمان امروز (یکشنبه) در کاخ «البرکه» در شهر مسقط میزبان «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه کشورمان بود.

۲ طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه، میانجی‌گری‌ها و تلاش‌هایی که برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه انجام شده، با هم رایزنی کردند و پادشاه عمان در جریان نظرات طرف ایرانی درباره این تحولات قرار گرفت.

همچنین بن طارق دیدگاه‌های خود درباره راه‌های پیشبرد این تلاش‌ها در راستای افزایش امکان دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی پایدار و مقابله با پیامد‌های این بحران‌ها برای ملت‌های منطقه را مطرح کرد.

پادشاه عمان در ادامه نیز بر اهمیت اولویت دادن گفت‌و‌گو و دیپلماسی در حل‌وفصل مسایل جهت تقویت پایه‌های صلح تاکید کرد.

عراقچی نیز در این دیدار از موضعگیری‌های عمان در حمایت از گفت‌و‌گو و تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه به ویژه با توجه به چالش‌های فعلی منطقه تقدیر کرد.