قوه قضاییه: عامر رامش تروریست آموزش دیده جیش الظلم اعدام شد
قوه قضائیه اعلام کرد: بامداد امروز حکم اعدام عامر رامش تروریست آموزش دیده جیش الظلم اجرا شد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی دستگیری عامر رامش در یک عملیات ضد تروریستی در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار پروندهای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با عناوین اتهامی بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی، عضویت در گروه باغی جیش العدل و عضویت در گروه معاند وابسته به شرور متواری عبدالغفار نقشبندی به دادگاه انقلاب معرفی کرد.
نظر به بررسی دقیق پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه و وجود مدارک و مستندات متقن استخراج شده از وسایل ارتباطی عامر و همچنین اقاریر صریح وی در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه؛ سرانجام با ابرام حکم وی در دیوان عالی کشور حکم اعدام این عنصر تروریست بامداد امروز اجرا شد.
ماجرای دستگیری عامر رامش و هلاکت همراهانش
یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان فعال میشود. اعضای این تیم در اولین عملیات در محور چابهار به راسک به سمت ماموران فراجا تیراندازی میکنند. در پی تیراندازی صورت گرفته به ماموران فراجا تیمی برای شناسایی تروریستهای کنار جادهای تشکیل میشود و سرانجام تیم تروریست در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار شناسایی میشوند. در نتیجه هماهنگی با مقام قضایی، یک تیم عملیاتی برای دستگیری عناصر ترویست به محل اختفای آنها مراجعه میکند. عناصر تروریست که ۴ نفر بودهاند هنگام دستگیری مقاومت مسلحانه کرده و در نتیجه درگیری شدیدی که به وجود میآید یکی از ماموران حافظ امنیت به شهادت میرسد. در نتیجه آتش رد و بدل شده بین تروریستها و ماموران امنیتی، سه عنصر تروریست به هلاکت میرسند و یک نفر از آنها با هویت عامر رامش فرزند عبدالله دستگیر و تحقیقات از او آغاز میشود.
عامر رامش کیست؟
عامر رامش فرزند عبدالله در یک عملیات شبانه به دست نیروهای امنیتی مقتدر جمهوری اسلامی ایران بازداشت میشود. در ابتدا در گزارشی که نیروهای امنیتی از صحنه درگیری برای مقام قضایی تهیه میکنند عنوان میشود: عامر رامش یکی از عناصر تیم تروریستی ۴ نفرهای است که در عملیات تروریستی شلیک به ماموران فراجا در محور راسک به چابهار حضور موثر داشته و با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و امنیتی محل اختفای وی در روستایی از توابع بخش پیرسهراب چابهار شناسایی شده و پس از درگیری مسلحانه اعضای گروه که منجر به هلاکت ۳ نفر از اعضا شده، اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی است. عامر با دستور قضایی در اختیار ضابط پرونده میماند تا تحقیقات تکمیلی از او آغاز شود.
عامر، فردی آموزش دیده با رفتارهای حرفهای عناصر تروریست
در تحقیقاتی که بلافاصله آغاز میشود، عامر با توجه به آموزشهایی که از افسران اطلاعاتی و امنیتی خود در پایگاهی در یکی از کشورهای منطقه دیده بود اطلاعات غلطی را اظهار میکند. افسران تحقیق و بازپرس پرونده از نوع پاسخهای عامر مطمئن بودند او ماجرا را آنطور که آموزش دیده است تعریف میکند.
دستور قضایی برای تخلیه وسایل ارتباطی کشف شده از اعضای تیم تروریستی صادر میشود و در نتیجه تخلیه وسایل ارتباطی عامر و عناصر تروریستی همراه وی مستندات بسیار خوبی از آنها به دست میآید.
جلسات بازجویی و بازپرسی تخصصی در دستور کار قرار میگیرند تا اینکه عامر در جلسات و در مواجهه با اسنادی که از او و تروریستهای همراهش به دست آمده بود، به حرف میآید. او در ابتدا تمام داستان را دروغ گفته بود و خود را قربانی بی پولی و گرفتار آمدن در چنگ گروههایی که او را با وعده پول زیاد برای گروگانگیری به خدمت گرفته بودند، معرفی کرده بود.
عامر مطابق آموزشی که پیشتر دیده بود همه مسئولیت را به گردن فردی به نام حامد جدگال از عناصر به هلاکت رسیده گروه انداخت و خود را یک قربانی معرفی کرده بود که از قصد آنها در انجام عملیاتهای تروریستی خبر نداشته است، اما انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و فنی دست او را برای بازپرس پرونده رو کرد.
اعزام به اردوگاه تروریستی در یکی از کشورهای منطقه
با تخلیه وسایل ارتباطی اعضای گروه و همچنین تخلیه تلفن همراه عامر او لب به اعتراف گشود. عامر در یکی از جلسات بازپرسی خطاب به بازپرس پرونده در مورد آغاز فعالیتهایش برای گروههای معاند میگوید: دو سال پیش از دستگیری برای گروه وابسته به عبدالغفار نقشبندی (شرور متواری از کشور و از اعضای گروهک تروریستی جیش الظلم) فعالیت میکرده است.
عامر ادامه میدهد که در یک از چندین ماموریتی که به او واگذار شده بوده است در مسیر یک جاده عبوری آتش روشن و جاده را مسدود کرده است. عامر نزد بازپرس اقرار میکند که به واسطه آتش برافروخته مسیر بسته شده و او با تهیه تصویر از این صحنه آن را برای گروهک معاند ارسال کرده است.
عامر در ادامه تحقیقات عنوان میکند: فعالیت من برای گروهک ادامه داشت تا اینکه فردی به نام شهاب به من پیشنهاد عضویت در گروه جیش الظلم را داد. پیشنهاد او را پذیرفتم، طی مراسمی با گروه و سرکرده آن بیعت کردم، فیلم گرفتم و قرار شد طی روزهای آینده با سفر به یکی از کشورهای منطقه آموزش در یک اردوگاه آغاز شود.
عامر در پوشش شرکت در جماعت تبلیغ از مرز ایران خارج میشود
عامر رامش برای سفر به یکی از کشورهای منطقه و برای اینکه غیبت خود را در بین اطرافیانش عادی جلوه دهد به اطرافیانش میگوید برای شرکت در جماعت تبلیغ از ایران خارج میشود و در آیندهای نزدیک به کشور بازخواهد گشت.
او و همراهانش طی یک دستورالعمل پیچیده و مطابق با شیوهای که به آنها ابلاغ شده بود طی چند روز جابجایی در استان سیستان و بلوچستان، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده و با ورود به کشور مقصد خود را به مامور استقبال معرفی میکنند. در کشور مقصد هم مطابق با یک پروتکل پیچیده چند ماشین عوض میکنند تا از اولین شهری که به آن وارد شده بودند گذر کنند. در یک عملیات کاملا برنامهریزی شده طی ۴ روز از سه شهر کشور مقصد با عوض کردن خانههای متعدد عبور میکنند تا اینکه، سرانجام در یک خانه تیمی سکونت داده میشوند.
قبل از عزیمت به شهر چهارم در کشور مقصد، یک جلسه توجیهی برای عامر و همراهان او ترتیب داده میشود و عنصری اطلاعاتی-تروریستی آنها را نسبت به قوانینی که در اردوگاه باید رعایت شوند آگاه میکند. پس از رسیدن به شهر چهارم عامر و همراهانش مجدد در یک خانه تیمی اسکان داده میشوند تا اینکه با تاریک شدن هوا و برای اینکه مسیر از سوی آنها شناسایی نشود افراد به ۵ گروه تقسیم شده و با ماشین به سمت اردوگاهی که در یک کوه بوده است، منتقل میشوند.
آموزشهای تکمیلی تروریستی به عامر آغاز میشود
با ورود عامر و تیم همراه او به اردوگاهی واقع در کوههای کشور مقصد، آموزشها بلافاصله شروع میشود. افسران آموزشی آموزشهای مختلفی را به عامر از جمله آموزشهای کار با اسلحه، بمبگذاری، بمبگذاری کنار جادهای، عملیات شناسایی، عملیات راه پاک کن، آموزش اطلاعاتی و ضد را فرا میگیرد. در طول مدت حضور او در اردوگاه، تمرینات سخت آمادگی جسمانی و عملیاتهای شبیه سازی آموزش داده میشود تا اینکه با پایان دوره او مجددا به کشور بازگشته و برای اعلام ماموریتهای تروریستی منتظر میماند.
اولین ماموریت تروریستی در محور جاسک به چابهار
عامر رامش و عناصر تروریست همراهش پس از ورود به کشور با نرم افزار خاصی که گروهک به آنها معرفی کرده بوده است با افسر ارشد خود در ارتباط بودهاند تا اینکه اولین عملیات به آنها ابلاغ میشود. عامر و اعضای تیم با حضور در محور چابهار به راسک، در یک عملیات کمین به سمت ماموران فراجا تیراندازی میکنند و به این ترتیب اولین ماموریت آنها با شلیک به سمت ماموران فراجا شکل عملیاتی به خود میگیرد. پس از این تیراندازی، شناسایی عوامل تروریست در دستور کار عوامل امنیتی استان قرار میگیرد.
عملیات کمین در جاده مرزی دو راهی سنگان
عامر و اعضای تیمش پس از عملیات اول، شرح ماموریت دیگری را هم دریافت میکنند. آنها باید با حضور در جاده مرزی دو راهی سنگان یک عملیات کمین دیگر را اجرا میکردند. در این عملیات عامر به همراه دیگر عناصر تروریست حاضر شده و در این عملیات نقش راه پاک کن را اجرا میکند.
در وظایفی که برای عامر و اعضای تیمش تعریف شده بود آنها باید به طور مداوم به مقرها و خودروهای نظامی حمله کرده و در محورهای مواصلاتی جنوب استان سیستان و بلوچستان عملیاتهای مختلف از جمله کمین، بمبگذاری کنار جادهای و ایجاد ناامنی انجام میدادند.
کارگذاری بمب کنار جادهای ماموریت بعدی عامر
عامر و همراهانش که در اردوگاه آموزشهای تخصصی در زمینه بمبگذاری کنار جادهای هم دیده بودند منتظر دستور برای انجام عملیات تروریستی بعدی میمانند.
۵ روز پیش از عملیات دستگیری عامر پیامی برای او ارسال میشود و عامر به همراه یکی از اعضای تیم ۴ نفرهاش با یک دستگاه پژو پارس دنبال فردی که افسر ارشد به آنها معرفی کرده بود میروند و یک خانه اجاره میکنند. فرد پنجم در یک عملیات حساب شده و با رعایت مسائل امنیتی بستهای حاوی کنترل، بستههای انفجاری و فرستنده به آنها تحویل میدهد. بعد از اجاره خانه تیمی و استقرار در آن، تیم متشکل از عناصر تروریست جیش الظلم به منطقه ریمندان و پل این منطقه میروند.
عملیات شناسایی انجام و سرانجام بمب کنار جادهای در زمان کم رفت و آمد ماشینهای عبوری در کنار جاده جاسازی میشود. قرار بر این بوده است که این بمب کنار جادهای در زمان عبور ماشین مرزبانی منفجر و منجر به شهادت ماموران مرزبانی شود.
عامر که در این ماموریت نقش محوری داشته و از اعضای اصلی بوده است پس از کارگذاری بمب در یک دوره وظیفه نگهبانی برای اطلاع رسانی به دیگر اعضای گروه برای اقدام به انفجار را برعهده میگیرد با وجود صرف ساعات زیاد برای عبور ماشین مرزبانی، در آن روز ماشین مرزبانی در منطقه حاضر نمیشود و آنها موفق به انجام عملیات تروریستی نمیشوند. در روزهای آینده و در چند نوبت دیگر عامر و دیگر اعضا برای اجرای عملیات منفجر کردن بمب کنار جادهای در صحنه حاضر میشوند و عامر در هر بار نقشهای دیگری از جمله مسئولیت انفجار بمب را برعهده میگیرد.
خوشبختانه عملیات انفجار بمب در کنار جاده و شهید کردن ماموران مرزبانی به سرانجام نمیرسد تا اینکه در یک عملیات اطلاعاتی دقیق اعضای تیم شناسایی و محل اختفای آنها کشف میشود. با حضور ماموران امنیتی عملیاتی در صحنه و به دلیل مقاومت مسلحانه تیم تروریستی تحت امر عامر، سه نفر از عناصر تروریست به هلاکت میرسند و عامر بازداشت میشود.
تفهیم اتهام عامر رامش پس از انجام تحقیقات گسترده در پرونده
با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست عامر رامش با عناوین اتهامی بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی، عضویت در گروه باغی جیش العدل و عضویت در گروه معاند جنبش دادخواهان بلوچ وابسته به شرور متواری عبدالغفار نقشبندی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع میشود.
دادگاه با حضور نماینده دادستان، وکیل عامر رامش و دیگر ارکان قضایی برگزار میشود و دادگاه حکم به اعدام عامر میدهد. با فرجام خواهی وکیل عامر رامش پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد.
قضات دیوان عالی کشور پس از مطالعه دقیق پرونده و با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن فرجام خواهی وکیل عامر رامش را وارد ندانسته و حکم دادگاه انقلاب را تائید میکنند.
با ابرام حکم، بامداد امروز حکم اعدام عامر رامش اجرا شد و وی به سزای اعمال تروریستی خود رسید.