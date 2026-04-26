کاهش ۱۸ درصدی وقوع انواع سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و نظارتی انجام شده روند کاهش وقوع انواع سرقت در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در خصوص دستاوردهای سال ۱۴۰۴ دادگستری کل استان البرز در پیشگیری و مقابله با سرقت بیان کرد: با تلاش و برنامهریزی انجام شده که ذیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص»، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت» و «معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز» محقق شد در سال گذشته توانستیم با وجود اینکه روند وقوع سرقت در برخی استانهای کشور صعودی یا ثابت بوده است کاهش وقوع جرم سرقت را در استان داشته باشیم.
وی با اعلام کاهش ۱۸ درصدی وقوع انواع سرقتها در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ با توجه به پروندههای ثبت شده در «سامانه مدیریت پروندههای قضایی» تحت عنوان سرقت گفت: وقوع سرقتهای عادی ۱۸ درصد کاهش داشته است که با توجه به نقش و تاثیر آن در زندگی عموم مردم از نظر احساس امنیت بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: همچنین وقوع سرقت به عنف ۲۸ درصد و سرقتهای مسلحانه نیز کاهش ۷۱ درصدی داشته است که این دستاوردها در نتیجه سیاستهای سخت گیرانه و نظارتی اعمال شده در دادگستری کل استان البرز در همکاری نزدیک با نیروی انتظامی است
فاضلی هریکندی متذکر شد: پیشگیری از انواع سرقتها و در صورت وقوع؛ کشف و تعیین مجازات متناسب برای سارقین به ویژه در سرقتهای خشن با تشکیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص»، «قرارگاه پیشگیری و مقابه با سرقت» و «معاونت پیگیری جرایم خاص دادگستری کل استان البرز» مورد پیگیری قرار داشته و با اعمال نظارت بر صدور قرارهای تامین کیفری متناسب، صدور احکام مجازات بازدارنده، عدم استفاده از نهادهای ارفاقی و عدم اعطای مرخصی به مرتکبین این جرایم، این دستاوردها در استان البرز محقق شد.