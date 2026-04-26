محمودی:
میزان خسارات وارد شده به زیرساختهای ورزشی بررسی شد
نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از ورزشگاه آزادی گفت: میزان خسارات وارد شده به زیر ساخت های ورزشی بررسی شد.
به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس و اعضای فراکسیون ورزش مجلس، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، از بخشهای مختلف این مجموعه شامل سالن ۱۲ هزارنفری، استادیوم ۱۰۰ هزار نفری، فدراسیونهای والیبال، وزنهبرداری، بسکتبال و کشتی و همچنین خانه فوتسال بازدید میدانی به عمل آوردند.
هدف از این بازدید، بررسی میزان خسارات وارد شده به زیرساختهای ورزشی و برآورد نیازهای فوری برای بازسازی این مکانها عنوان شد.
محمودی در جریان این بازدید ضمن گفتگو با مسئولان حاضر، بر ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای بازسازی مجموعه آزادی تأکید کرد و اظهار داشت: ورزشگاه آزادی سرمایه ملی است و نباید اجازه دهیم تخریبها روند آمادهسازی تیمهای ملی را مختل کند.
نماینده مردم تهران همچنین قول مساعد داد که گزارش کاملی از خسارات وارده را به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه و پیگیریهای لازم برای تأمین بودجه بازسازی را در دستور کار خود قرار دهد.