میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌های ورزشی بررسی شد

نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از ورزشگاه آزادی گفت: میزان خسارات وارد شده به زیر ساخت‌ های ورزشی بررسی شد.

 به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس و اعضای فراکسیون ورزش مجلس، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، از بخش‌های مختلف این مجموعه شامل سالن ۱۲ هزارنفری، استادیوم ۱۰۰ هزار نفری، فدراسیون‌های والیبال، وزنه‌برداری، بسکتبال و کشتی و همچنین خانه فوتسال بازدید میدانی به عمل آوردند.

هدف از این بازدید، بررسی میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌های ورزشی و برآورد نیازهای فوری برای بازسازی این مکان‌ها عنوان شد.

محمودی در جریان این بازدید ضمن گفتگو با مسئولان حاضر، بر ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای بازسازی مجموعه آزادی تأکید کرد و اظهار داشت: ورزشگاه آزادی سرمایه ملی است و نباید اجازه دهیم تخریب‌ها روند آماده‌سازی تیم‌های ملی را مختل کند.

نماینده مردم تهران همچنین قول مساعد داد که گزارش کاملی از خسارات وارده را به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه و پیگیری‌های لازم برای تأمین بودجه بازسازی را در دستور کار خود قرار دهد. 

 

 

