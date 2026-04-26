امامیراد:
نخستین حق تردد کشتیها از تنگه هرمز به حساب خزانهداری ایران ریخته شد
یک نماینده مجلس با اشاره به واریز نخستین حق تردد کشتیها به حساب خزانه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح «کنترل و امنیت تنگه هرمز» هستیم که در صورت تصویب، میتواند گشایش های اقتصادی مهمی را برای کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، حسین امامیراد در جمع مردم منطقه الهیه مشهد در میدان ولی عصر (عج) با بیان اینکه بیش از ۵۰ شب است که مردم غیور و همیشه در صحنه ما بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب در خیابانها حضور داشتهاند، گفت: این حماسهآفرینی مردم در طول ۴۷ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، بینظیر است.
وی با اشاره به سالروز شکست مفتضحانه آمریکاییها در صحرای طبس، خاطرنشان کرد: آمریکا هم در آنجا شکست خورد و هم امروز در دیپلماسی، میدان و خیابان از ملت رشید ایران شکست خورد.نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با بیان جملهای از امام راحل (ره) در واکنش به واقعه صحرای طبس که فرموده بودند «شنها مأمور خدا بودند» برای شکست آمریکا، تأکید کرد: امدادهای غیبی و الهی از ابتدای انقلاب تاکنون همراه این انقلاب بوده است.
وی، با تأکید بر اینکه «استقامت، مقاومت و خون پاک شهدا بویژه خون رهبر شهید ما، معجزهآفرین است» به بیان ثمرات و معجزات خون شهدا و مقاومت مردم در طول جنگ تحمیلی سوم پرداخت.وی تأکید کرد: اولین ثمره خون شهدا بویژه شهادت رهبر معظم انقلاب، ایجاد اتحاد و انسجام بینظیر و دشمنشکن بین مردم است که در طول ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیسابقه است.
این نماینده مجلس، تغییرات به وجود آمده در نظم جهانی را دومین ثمره خون شهدا و مقاومت و پایداری مردم برشمرد و بیان کرد: باوجود همه خسارتهای جنگ، که قطعاً خسارت طرف مقابل بسیار بیشتر از ما بوده اما، ایران پیش از جنگ رمضان، قدرت برتر منطقه بود، در حالیکه امروز از آن، به عنوان یکی از قدرتهای تأثیرگذار جهانی یاد میشود که در معادلات جهانی نقش تعیینکننده دارد.
وی با اشاره به وضعیت ضعیف کشور پیش از انقلاب اسلامی که حتی پزشکان عمومی از بنگلادش، پاکستان و هند به ایران میآمدند، یادآور شد: به برکت انقلاب و خون شهدا در حوزههای پزشکی، علمی، فناوری نانو، پرتاب ماهواره، انرژی هستهای و البته در حوزه توان نظامی در شمار کشورهای پیشرو جهان قرار داریم که این خود نیز از دیگر ثمرات ایستادگی و مقاومت مردم و خون پاک شهداست.
وی ادامه داد: باوجود دههها تحریم، تهدید، ترور، ایران همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه داده و قلههای جدیدی را فتح میکند.امامیراد با اشاره به پیشرفتهای نظامی کشور گفت: در ابتدای انقلاب حتی سیم خاردار وارد میکردیم، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، موشکهای نقطهزن دوربرد و رادارگریز تولید میکنیم و تجهیزات پیشرفته نظامی به جبهه مقاومت صادر میشود.
این نماینده مجلس، اثر و نتیجه دیگر استقامت مردم را شکست هژمونی و هیبت آمریکا دانست و ابراز داشت: امروز دیگر آمریکا هیمنه سابق را ندارد و حتی اعضای ناتو و دیگر همپیمانان آمریکا با او همراهی نمیکنند.
وی در بیان دستاوردهای دیگر مقاومت و پایداری مردم، گفت: برخلاف آمریکا که سرمایه اجتماعی آن رو به افول بوده و میزان محبوبیت حاکمان فعلی ایالات متحده روز به روز کاهش مییابد، به برکت انقلاب و خون شهدا، سرمایه اجتماعی ما هر روز بیشتر میشود همچنانکه بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، با اعلام آمادگی و همبستگی خود برای دفاع از میهن در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند.
امامیراد، به دستاورد دیگر ایستادگی و مقاومت مردم و برکت خون شهدا اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، استفاده از ظرفیت تنگه هرمز برای کشور فعال شد که دارای ابعاد مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.
وی در پایان با استناد به آیه ۵ سوره قصص که میفرماید «وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ»، ابراز داشت: اگرچه که ما هیچگاه جنگطلب و آغازگر جنگ نبودهایم، اما همواره در دفاع از خود و مقاومت در برابر دشمنان قاطعانه عمل کرده و باور داریم اگرچه که مقاومت هزینه دارد، اما سرانجام آن، پیروزی است و این وعده الهی است که مستضعفان، پیشوایان و وارثان روی زمین خواهند بود.