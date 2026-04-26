خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
صبح امروز صورت گرفت؛

ادای احترام اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مقام شهدای کاشان

کد خبر : 1778058
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به کاشان بر مزار شهدای مقاومت این شهرستان حاضر شدند و به مقام شهدا ادای احترام کردند.

به گزارش ایلنا،رییس و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی امروز صبح (یک شنبه ۶ اردیبهشت ماه) به دعوت مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل به منظور بازدید از پروژه های عمرانی  و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بویژه در حوزه کاری این کمیسیون به شهرستان کاشان سفر کرده اند.

رییس و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان کاشان بر مزار شهدای این شهرستان بویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان حاضر شدند و ضمن قرائت فاتحه به مقام شهدا ادای احترام کردند.

گفتنی است، محمدصالح جوکار، مصطفی معینی آرانی، غلامرضا توکل شوریجه، عبدالحکیم آق ارکاکلی، کامران پولادی، کامران غضنفری، علی امامی راد، ‌ غلامرضا نویدی، محمد بیات، ولی الله بیاتی، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، ابوالفضل ابوترابی، سید مرتضی محمودی و علی احمدی در این سفر نظارتی حضور دارند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید