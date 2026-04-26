باید در کنار مراسم چهلم شهید لاریجانی یک مراسم توبه هم برگزار کرد/ یک عده مأموریت دارند مملکت را به سمت باخت ببرند

منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به چهلمین روز شهادت شهید لاریجانی گفت: شهادت دکتر لاریجانی نشان داد که چه کسی حق است و چه کسی ناحق است. ما در پایان همین هفته شاهد بزرگداشت چهلمین روز شهادت آقای لاریجانی هستیم آن هم در جایی که به او در ۲۲ بهمن سال ۹۱ سنگ و مهر پرتاب کردند.

باید در کنار مراسم چهلم شهید لاریجانی یک مراسم توبه هم برگزار کرد

وی عنوان کرد: به نظر من در کنار این مراسم باید یک مراسم توبه هم برگزار کنند برای کسانی که این عبد صالح خدا را با مهر و کفش در حرم حضرت معصومه زدند و رهبری شهید هم از این اقدام ابراز تنفر کردند.

خدا نگذرد از تقصیر کسانی که نگذاشتند از سرمایه وجود لاریجانی به نحو احسن استفاده شود

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به نقش کوتاه لاریجانی در یک الی دو سال اخیر گفت: خدا نگذرد از تقصیر کسانی که نگذاشتند در این چند سال از وجود‌ ایشان به عنوان سرمایه مدیریت کشور به نحو احسن استفاده شود. ‌ایشان در همین مدت کوتاهی که به عنوان دبیر شعام بودند، تأثیر بسیاری در سازماندهی نبرد و مذاکره داشتند.

حقیقت‌پور گفت: جنگ و دیپلماسی دو روی یک سکه هستند. یعنی اگر دیپلماسی به مشکل خورد، جنگ شروع می‌شود، اگر جنگ فرسایشی و خسته‌کننده شد، مذاکره شروع می‌شود؛ بنابراین این‌ها هر دو دو روی یک سکه هستند. هدف ما تأمین منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین باید ببینیم این منافع از طریق جنگ تأمین می‌شود یا خیر.

خالص‌گرا‌ها بدانند امروز قالیباف فرمانده و سید مجید موسوی نقطه‌زن است

اگر دوقطبی شود، باختیم

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: ما مرد جنگ هستیم، اما اگر این منافع از طریق مذاکره تأمین می‌شود ما اهل منطقیم و دنبال عدالت هستیم، ما زور نمی‌گوییم، اجازه هم نمی‌دهیم کسی به ما زور بگوید، ما ظلم نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به ما ظلم کند. ما در شرایط برابر با همه کشور‌های دنیا به جز رژیم غاصب اسرائیل حاضریم صحبت کنیم قبلاً هم صحبت کردیم و این کار را انجام دادیم.

وی با اشاره به خالص‌گرایان گفت: خالص‌گرا‌ها بدانند امروز آقای قالیباف فرمانده و سید مجید موسوی نقطه‌زن است. مگر این دو می‌توانند خلاف دیدگاه یکدیگر اقدامی کنند؟ به نظر من نباید اجازه دهیم مملکت دوقطبی شود، اگر دوقطبی شود ما باختیم، اگر هم ببازیم بد باخته‌ایم و اگر ید واحد شویم برده‌ایم و خیلی هم عالی برده‌ایم. یک عده مأموریت دارند مملکت را به سمت باخت ببرند.

خسارت‌هایی که بعد از برجام متحمل شدیم همه حاصل عملکرد تندرو‌ها است

مردم پشت سر رهبرشان هر دو روی سکه جنگ و دیپلماسی را تقویت می‌کنند

این فعال سیاسی تأکید کرد: خسارت‌هایی که بعد از برجام در مملکت یا قبل از برجام و در ذیل تحریم‌ها متحمل شدیم همه حاصل عملکرد این تندرو‌ها است که الان گم شده‌اند و معلوم نیست در کدام سوراخ موش هستند. لذا مردم پشت سر رهبرشان هر دو روی این سکه را تقویت می‌کنند. اگر امروز اقتضا کند که بجنگیم، می‌جنگیم و مرد جنگ هم هستیم و نشان دادیم که چه کار‌هایی می‌توانیم انجام دهیم. اگر هم زمان دیپلماسی باشد، منطق داریم و زیر بار زور هم نمی‌رویم. دیدید که دیدگاه‌های خودمان را توانستیم به آمریکایی دیکته کنیم.

وی تأکید کرد: قطعاً اگر شهید لاریجانی هم بود همین سیاق را می‌رفت، یعنی ضمن حفظ و گسترش توانمندی دفاعی، از مذاکره هم فرار نمی‌کرد.

تندروها جمعا دو اتوبوس بیشتر نیستند که در کل مملکت یک دفتر رسمی هم ندارند

این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه اظهارات تندرو‌ها در برخی از تجمعات خیابانی و صدا و سیما و ایجاد دوقطبی باعث شده که ترامپ این برداشت را داشته باشد که از داخل یک صدای واحد شنیده نمی‌شود، گفت: در خیابان اصلاً اینگونه نیست، اگر آن‌هایی که هر شب در خیابان هستند با این‌ها بودند، به این‌ها رای می‌دادند، اگرچه بلندگو و رسانه و بخشی از تریبون صدا و سیما که صدایش بلند است در دست این‌هاست اما این‌ها دو اتوبوس هم بیشتر نیستند.

حقیقت‌پور گفت: این‌ها دو اتوبوسی هستند که در کل مملکت یک دفتر رسمی هم ندارند، من اگر بخواهم در طیف این‌ها ثبت نام کنم نمی‌دانم باید به کدام دفتر مراجعه کنم. این‌ها فقط دنبال قدرت هستند، در دوره گذشته هم متأسفانه منابع تولید ثروت را در اختیار گرفتند و چون پول دارند، هر کاری بخواهند انجام می‌دهند.

وی درباره اینکه اظهارات این افراد باعث می‌شود که از نظر دشمنان ما چند صدایی از داخل کشور به گوش می‌رسد، گفت: بعید نیست که برخی از این‌ها سربازان دشمن باشند، این موضوع اصلاً بعید نیست و باید بررسی شود.

این فعال سیاسی درباره اینکه قوای عاقله حاکمیت در مقابل این افراد باید چه اقدامی داشته باشد، گفت: عقلای کشور باید با عبرت از گذشته بدانند که دیگر نباید با انتخابات قهر کنند؛ چراکه اگر قهر نکرده بودند امروز آقای ایکس که در زمان جنگ شیرخوار بود و جنگ را درک نکرده امروز نمی‌توانست خود را سخنگوی ملت ایران بداند.