رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
سازمان ملی بهرهوری سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی کشور از مسیر ارتقای بهرهوری دارد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در نشست شورای معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارش مرحلهای پروژه «برنامهریزی راهبردی سازمان ملی بهرهوری» توسط علیرضا ولیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.در این گزارش، ابعاد مختلف «اکوسیستم بهرهوری کشور» از منظر گروهی از دانشپژوهان و نخبگان دانشگاهی مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.
علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ بهرهوری و اهمیت ایجاد توجه و حساسیت عمومی نسبت به این موضوع در سطح ملی گفت: «پژوهشها و مطالعات علمی، مسائل را از جنبههای نظری بهخوبی تبیین میکنند، اما مدیران در مرحله اجرا با موانع ساختاری و نهادی مواجه میشوند. نظامهای آموزشی، مالی، ارتباطات و نوآوری، امور زیربنایی و سلامت از جمله حوزههای مهمی هستند که نیازمند تقویت شبکهسازی، اعتباربخشی و همافزایی در سطح ملیاند تا فاصله میان پژوهش و اجرا کاهش یابد و نتایج علمی در زندگی مردم و پیشرفت کشور نمود پیدا کند.»
وی با اشاره به ضرورت مشارکت نخبگان و دانشگاهیان در ارزیابی عملکردها و بازنگری سیاستها افزود: «از مرحله سیاستگذاری تا اجرا، مشورتجویی، نقدپذیری و تکیه بر دانش تخصصی باید یک رویه پایدار در تصمیمسازیهای دولت باشد.»
رفیعزاده تصریح کرد: «سازمان ملی بهرهوری مأموریت دارد سهم قابلتوجهی از رشد اقتصادی کشور را از مسیر ارتقای بهرهوری محقق کند. این سازمان گرچه از نظر ساختاری کوچک است، اما اثرگذاری بزرگی دارد؛ زیرا نقش اصلی آن شکلدهی و تقویت نظام بهرهوری ملی است، نه صرفاً ایفای یک نقش اداری یا بروکراتیک.»
معاون رئیسجمهور با تشریح محورهای برنامه راهبردی بهرهوری کشور افزود: «سازمان ملی بهرهوری باید محرک و مقوم یک “حرکت ملی بهرهوری” باشد، ظرفیتهای سنجش، آموزش و ارزیابی را تقویت کند و سازوکارهای پشتیبان برای همراستایی راهبردی دستگاهها فراهم آورد. تعیین چشمانداز، تدوین راهبردها و شاخصهای کلیدی عملکرد، توجه به سرمایههای فیزیکی، انسانی و ناملموس، توسعه دانش و فناوری، بهبود کیفیت محصولات و بازارها و همچنین مراقبت از مؤلفههای ثبات و کارایی در محیط اقتصادی از اولویتهای اساسی این مسیر است.»
رییس سازمان ملی بهرهوری ایران: نهادینهسازی بهرهوری در گرو ورود آن به سرچشمه تصمیمگیریهاست
در بخش آغازین این جلسه، دکتر محمدصالح اولیاء رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با تأکید بر اهمیت همکاری نظاممند با صاحبنظران و محققان دانشگاهی گفت: «پژوهشهای علمی به روشنتر شدن اهداف و امکانپذیری آنها بر اساس ظرفیتها و مقدورات اجرایی کشور کمک میکنند. خوشبختانه سازمان بهرهوری آسیایی (APO) نیز بهصورت هماهنگ در حال تدوین نقشه راه و سند استراتژیک بهرهوری است.»
وی افزود: «تا زمانی که بهرهوری به سرچشمه تصمیمگیریها و باورهای مدیریتی از مرحله برنامهریزی تا اجرا تبدیل نشود، فرهنگ بهرهوری در کشور نهادینه نخواهد شد.»
رئیس سازمان ملی بهرهوری همچنین ناآشنایی برخی سیاستگذاران و مجریان با مفاهیم و شاخصهای بهرهوری را چالشی مهم دانست و اظهار کرد: «همفکری میان خبرگان، مدیران و دانشگاهیان میتواند به غنیسازی تصمیمها و تسریع در اصلاح ساختارها و بهبود عملکرد دستگاهها منجر شود.»
در پایان بخش نخست جلسه، دکتر اولیاء از ارائه علمی و تحلیلی دکتر ولیان در تبیین وضعیت فعلی و چشمانداز بهرهوری کشور قدردانی کرد و بر تداوم گفتوگوهای تخصصی برای تحقق اهداف سند راهبردی بهرهوری تأکید نمود.