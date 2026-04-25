وی افزود: به وزیر کشور بخاطر تلاش‌های این مدت خداقوت می‌گویم. در این مدت به صورت شبانه‌روزی همه ما به ویژه استانداران در صحنه بودیم. جلسات شاک (شورای امنیت کشور) مستمر برگزار شد.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: در این جلسات، متناسب با نیازهای دستگاه‌ها و شرایط امنیتی، حدود 190 مصوبه کاربردی برای حل مسائل داخلی کشور داشتیم؛ این مصوبات ناظر بر امنیت عمومی داخلی کشور بود.

پورجمشیدیان تصریح کرد: شرایط جنگی اخیر، تجارب بزرگی برای دستگاه‌ها و استانداران به عنوان میدان‌داران اصلی به همراه داشت. در این شرایط، تهدیدات تبدیل به فرصت شد، که می‌تواند به آینده دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه به وضعیت مرزهای کشور در این دو ماه اشاره کرد و گفت: نیروهای نظامی و انتظامی حضور خود را در مرزها جدی‌تر کردند. تلاش ما این بود که کوچکترین خللی در صادرات و واردات در پایانه‌های مرزی ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم که امور گمرکی متوقف نشود و با همت استانداران و تلاش‌های معاونت امور اقتصادی وزارت کشور، امروز صادرات و واردات وضعیت خوبی دارد اما با توجه به محاصره دریایی، نیازمند کار و تلاش بیشتری در مرزها هستیم.

پورجمشیدیان افزود: امنیت داخل کشور، از استان‌ها و شهرهای مرزی گرفته تا مرکز به ویژه ‌تهران، در دوران جنگ شرایط خوبی داشت و حتی وضعیت ما در دوران جنگ، نسبت به قبل از آن، بهتر بود.

مهدی دوستی معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور نیز درباره مشوق‌های حمایتی دولت و تدابیر لازم برای صنایع و همچنین صادرات کالا از استان‌های مرزی پیشنهادهایی مطرح کرد.

داداندیش رییس مرکز امور بانوان و خانواده وزارت کشور نیز در جلسه گفت: به منظور رسیدگی به اوضاع معیشت و شرایط شغلی زنان آسیب دیده به‌ویژه زنان سرپرست خانوار در ایام جنگ تحمیلی سوم، ضرورت دارد، اختصاص بسته‌های حمایتی و معیشتی در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

در این جلسه همچنین تعدادی از استانداران گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته در استان‌ها در خصوص تامین کالاهای اساسی، تامین امنیت استان‌ها، تکریم خانواده‌های شهدا، حضور در میان مردم و … در ایام حملات دشمن، در حضور رئیس جمهور و وزیر کشور ارائه کردند.