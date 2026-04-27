اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تلاش برخی برای تخریب مذاکره‌کنندگان کشور همچون محمدباقر قالیباف یا سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه از سوی برخی در تجمعات مردمی یا فضای مجازی عنوان کرد: امروز جنگی بر ما تحمیل شده است و مشاهده می‌کنیم مردم چگونه در میدان حضور دارند و پشتیبان هستند، یک قدرت بی‌نظیر از حضور مردم ایران در میدان خلق شده است. این خلاقیت ملت ایران این بود که به صحنه آمدند و پشتیبانی همه‌جانبه کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دنیا امروز قدرت حضور این مردم را فهمیده است. این قدرت برای دنیا آسیب‌زا و شکننده است؛ بنابراین باید این قدرت را تضعیف کنند، چگونه و چه کاری باید انجام دهند؟ بگویند آقای عراقچی این‌گونه گفت، آقای قالیباف آن‌گونه گفت، آقای ایکس چنین است؛ القا کنند که میان آن‌ها اختلاف است، یک گروه تندرو هستند. یک گروه کندرو هستند و یک گروه میانه‌رو هستند و از این قبیل مسائل را مطرح می‌کنند و این‌ها دقیقاً کلمات ساخته و پرداخته دشمن است.

وی با تاکید بر این‌که امروز دشمن در تلاش است انشقاق ایجاد کند، بیان کرد: دشمن هم تلاش می‌کند مثلاً زمینه مذاکره را فراهم کند و هم از طرفی بگوید این جریان (تیم مذاکره کننده) به یک مسیر می‌رود و تندروها مسیر متفاوت و دیگری دارند. این‌ها موضوعاتی است که نه قابل قبول است و نه قابل پذیرش.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: کسانی که به‌عنوان سفیران جمهوری اسلامی و به‌عنوان سربازان این کشور در عرصه و جبهه دیپلماسی حضور پیدا می‌کنند، آیا می‌توانند از فرامین رهبری تخطی کنند؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ در مورد آقای عراقچی که گاهاً به او اتهاماتی زده می‌شود، شاهد هستیم که چگونه در میدان دیپلماسی و در عرصه مذاکرات حتی محکم‌تر از قالیباف و محکم‌تر از سرداران و امیران ما در مبارزه دیپلماتیک حضور دارد. بنابراین نمی‌توانیم بپذیریم که در ایران چندصدایی وجود دارد یا میان تندرو و میانه‌رو شکاف است.

وی بیان کرد: همه ملت ایران، همه کسانی که دغدغه ایران عزیزتر از جان را دارند، به تبعیت از رهبری، متحد، هماهنگ و منسجم هستند و به همان نسبت، خدا و رهبری را قبول دارند. این رویکرد به مسائل جاری کشور اکنون در ایران عزیز ما موج می‌زند و بیش از هر چیز دیگری خود را نشان می‌دهد.

رنجبرزاده با اشاره به مطرح برخی از مسائل در کشور گفت: موضوعات و مسائلی که امروز در کشور عنوان می‌شود، اولاً اگر از زبان خودی‌ها و افرادی که دغدغه دارند و نگران هستند، بیان شود، باید به آن عزیزان اعلام کنیم که جان هیچ‌کس در این کشور عزیزتر از جان رهبری نیست و نبوده است؛ مشاهده کردیم که ایشان چگونه خون و جان خود را برای ماندگاری ایران عزیز از دست داده‌اند. سربازان ما چه در میدان دفاع، چه میدان دیپلماسی، چه در میدان مذاکره و چه در میدان‌های دیگر، آیا کوتاهی خواهند کرد؟ چنین چیزی اساساً وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هر آنچه مصلحت، عزت و حکمت این کشور اقتضا کند و منافع آن لحاظ شود، حتما تیم هماهنگ‌کننده کشور ما به تبعیت از رهبری اجرا می‌کنند و در آنجا محکم ایستاده است و هیچ کاری خلاف منویات رهبری در کشور ما اتفاق نمی‌افتد، بنابراین این هماهنگی صد در صدی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خود من هم در بسیاری از جریانات حضور دارم و با تعداد زیادی از این جریان‌ها در ارتباط بوده‌ام و تشخیصم هم قطعی است که هیچ شکاف و اختلافی دیده نمی‌شود. هماهنگی حتمی و صددرصدی است و هیچ‌کس حاضر نیست از دستاوردهایی که محصول رشادت‌ها و مقاومت‌های ملت ایران است کوتاه بیاید و کوتاه هم نخواهد آمد.

وی ادامه داد: در میدان مذاکره و در میدان زورآزمایی، هیچ کس حاضر نیست این دستاوردی که به پشتوانه جنگ، سلاح و مقاومت مردم به‌دست آمده است، ارزان فروخته شود و هرگز ارزان فروخته نخواهد شد، هیچ‌کس حاضر نیست آن را به‌سادگی از دست بدهد.

رنجبرزاده گفت: تا آنجا که ظرفیت جمهوری اسلامی اجازه دهد و بتواند آینده این کشور و این ملت را تضمین کند، قطعاً مورد تأکید و پافشاری تیم‌های مذاکره‌کننده ما خواهد بود. اگر قرار باشد به هر کسی در هر میدانی، چه در میدان رزم، چه میدان جبهه مذاکرات و چه عرصه دیپلماسی حضور دارد، اتهاماتی وارد کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و این همان نقطه نفوذ دشمن است که باید بسیار مراقب باشیم چنین اتفاقاتی در کشور رخ ندهد.

