واعظی:
تداوم نبرد برای «پیروزی عزتمندانه» در عرصه دیپلماسی ادامه دارد
رییس دفتر سیاسی و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه گفت:وحدت ملی، عامل شکست دشمن در میدان بود و تداوم نبرد برای «پیروزی عزتمندانه» در عرصه دیپلماسی ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، محمود واعظی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
وحدت در گفتار وعمل و حمایت ایرانیان از رزمندگان غیور، موجب شکست اهداف توسعهطلبانه دشمن غدار طی ۴۰روز تجاوز جنایتکارانه شد. ا
کنون نبرد در عرصه دیپلماسی ادامه دارد و «پیروزی عزتمندانه»مستلزم همصدایی، حمایت قاطع از تیم مذاکره و تمرکز بر منافع، امنیت ملّی و استیفای حقوق ایران است.