سفیر ایران در ژنو:
ایران جنگ نمیکند، بلکه از کشور دفاع میکند
سفیر ایران در ژنو گفت: ما جنگ نمیکنیم، بلکه از کشورمان دفاع میکنیم؛ دفاعی که نقطه پایان ندارد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در جریان مصاحبه با برنامه جهان در ساعت ۱ (رادیو ۴ بی بی سی) در پاسخ به سوال مجری که شما تا چه زمانی میخواهید جنگ را ادامه دهید؛ تصریح کرد: «این سوال شما باید از ایالات متحده آمریکا پرسیده شود که جنگ را آغاز کرده است. ما جنگ نمیکنیم، ما از کشورمان دفاع میکنیم و دفاع هم نقطه پایان ندارد. تا جایی که این جنگ به طور کامل متوقف شود و تضمینی داشته باشیم که این جنگ در آینده تکرار نشود قطعا به دفاع از کشورمان ادامه خواهیم داد. نیروهای نظامی و مردم ایران توانستند تا آخرین لحظه جنگ و تا زمان شروع آتشبس به تجاوز پاسخ دهند و هیچ ضعف یا کاهشی در حجم دفاعی که ما علیه دشمن خود انجام میدادیم، وجود نداشت.»
سفیر کشورمان همچنین به این سوال مجری که چرا جمهوری اسلامی ایران کشتی کشورهایی را که در رویارویی بین شما و ایالات متحده و اسرائیل دخیل نیستند، توقیف میکند؛ تاکید کرد: «دشمنان ما از تنگه هرمز برای تجهیز پایگاههای نظامی و اهداف غیر قانونی خود در منطقه استفاده کردهاند؛ بنابراین وضعیت تنگه هرمز برای ایران تغییر کرده است و باید نظارت و مراقبت بیشتری بر کشتیهایی که از این تنگه عبور میکنند، اعمال کند.»
علی بحرینی درباره پرسش مطرح شده مبنی بر اینکه تناقض و اختلاف نظرات جدی در استراتژی و رویکردها در سطح عالی در ایران وجود دارد؛ تاکید کرد: «هیچ تناقضی در ایران وجود ندارد. مشکل از ایالات متحده است که پر از تناقض و اختلاف نظر است. یک بار، آنها برای مذاکره میآیند. بعداً جنگ راه میاندازند. مجددا ایران را به محو کل تمدن تهدید میکنند. هیچ تناقضی در ایران وجود ندارد. تناقض عملا در مواضع و رفتار ایالات متحده است. اگر مواضع مثبت ایران با واکنش و رفتارهای خودسرانه و خباثت آمیز آمریکا مواجه شود، ایران رویکردی متناسب با آن اتخاذ میکند و این نه نشانه تناقض است و نه نشانه اختلاف.»