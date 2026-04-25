به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به انتشار اخباری در خصوص محدودیت فروش اوراق قرضه توسط امارات و کشورهای عربی، در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خط‌های سواپ ارزی به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا برای «جلوگیری از فروش خلاف قاعده دارایی‌های آمریکا» توسط کشورهای عربی فعال شده است. این خبر یعنی بعضی سهامدارهای اوراق قرضه نمی‌توانند آزادانه سهام خود را بفروشند و توسط آمریکا برای فروش دارایی‌های خود محدود شده‌اند!»

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به حساسیت‌های نظام مالی آمریکا به فروش اوراق قرضه، نوشت: «در واقع یک سقف فروش نانوشته وجود دارد که سرمایه‌گذاران دولتی و نهادی ملزم به رعایت آن هستند. اگر اوضاع بحرانی‌تر شود، درِ فروش این سهام‌ کاملا بسته خواهد شد! »

قالیباف همچنین در این مطلب با هشدار به دارندگان این اوراق، نوشت: «تا فرصت دارید اوراق قرضه را بفروشید. خط مقدم آن‌ها در واقع منحنی بازده سود اوراق قرضه است.»