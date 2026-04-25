همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس درباره سفر وزیر امور خارجه به پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس درباره سفر وزیر امور خارجه به پاکستان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس ضمن اعلام ورود وزیر امور خارجه و هیات همراه به اسلام‌‌آباد نوشت:

«برای یک سفر رسمی وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شدیم. در این سفر دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستانی در رابطه با تلاش‌های میانجیگرانه و  مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد. 

هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود».

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید