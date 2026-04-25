سردار طلایی نیک تشریح کرد:
هفت دستاورد مبنایی، در چهل روز مصاف نظامی با دشمن
معاون توسعه و برنامهریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در چهل روز مصاف نظامی رو در رو و مستقیم با دشمن آمریکایی - صهیونی، تا این جا روند جنگ نشان میدهد هفت دستاورد و پیروزی مبنایی را ملت بزرگ ایران و رزمندگان به دست آوردند.
به گزارش ایلنا، سردار طلایی نیک دستاوردهای نظامی ایران را در مصاف با دشمن آمریکایی - صهیونی بیان کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
سؤال: شرایطی که در آن هستیم؛ یعنی نه جنگ و نه صلح، سکوت آتشی الان برقرار است، این روند را چطور میبینید؟
سردار طلایینیک: تقریباً ۵۵ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان گذشته است. چهل روز مصاف نظامی رو در رو و مستقیم با دشمن آمریکایی - صهیونی داشتیم و نزدیک به ۱۵ روز هم تقریباً وضعیت آتشبس را پشت سر گذاشتیم. تا این جا روند جنگ نشان میدهد که هفت دستاورد و پیروزی مبنایی را ملت بزرگ ایران و رزمندگان به دست آوردند و سه دستاورد و پیروزی نیمهنهایی هم داریم که اینها در ادامه روند وضعیت کنونی جنگ جزو اهدافی است که انشاءالله باید برای تکمیل پیروزیها و دستاوردهای این دفاع مقدس سوم دنبال کنیم.
این هفت پیروزی بر مبنا و دستاوردی به دست آمده. اولین آن، پیروزی نظامی است. دشمن با این هدف جنگ را شروع و اعلام کرد. برخی از این اهداف دشمن، اعلامی بود. برخی اعمالی بود. شاید علنی اعلام نمیکرد ولی در عمل آنها را عمل کرد. برخی را هم علنی اعلام کرد. مثلاً فروپاشی قدرت موشکی و نظامی ایران، جزو اهداف دشمن بود. اما در این هدف، دشمن کاملاً ناکام شد و قدرت آفندی ما تا لحظه آخر آتشبس نیروهای مسلح، آسمان سرزمین اشغالی رژیم صهیونی را کامل در تسلط خود داشتند و بخشی از قدرت موشکی در جنگ ۴۰ روزه استفاده شد و هنوز بخش قابل توجه و بیشتر آن؛ ظرفیتهای باقی ماندهای است که استفاده نشده است.
از طرف دیگر به لحاظ پدافندی، شاید ضعفهایی که از ابتدا داشتیم، اما به مرور فروپاشی پدافندی دشمن، تسریع و گستردهتر شد و همه پایگاههای آمریکا در منطقه در زیر بارش موشکهای ایران و پهپادهای ارتش و موشکهای سپاه قرار گرفتند. اعم از موشکهای کروز، بالستیک در انواع مختلف و همچنین در حوزه دریایی، زمینپایه و حوزههای گوناگون، نشان داد که قدرت آفندی ما به هیچ وجه با وجود آسیبهایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه به برخی حوزهها وارد شد، اما روز به روز قویتر شد و نه تنها از بین نرفت، بلکه تقویت هم شد. چون توأم با ارتقای فناوری، ارتقای ابتکار و خلاقیت سپاه و ارتش و استفاده از قابلیتهایی بود که در گذشته استفاده نشده بود.
ذخایر موشکی که بیش از ۲۵ سال قبل؛ وزارت دفاع، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان و نیروهای مسلح و سپاه تدارک دیده بودند، برای چنین شرایطی بود. این تدارک ۲۵ ساله، قدرت نظامی و موشکی را تاکنون حفظ کرده و برای ادامه جنگ هم قدرت برتری موشکی ایران را همه ناظران بینالمللی به آن اذعان دارند و در حوزههای آفندی. بنابراین این هدف دشمن کاملاً شکست خورد و قدرت نظامی ما امروز قدرت مسلطی است که دشمن به دنبال فرار آبرومندانه از باتلاق جنگی است که در آن گرفتار شده است.
دومین دستاورد؛ دستاورد سیاسی بود. حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به شهادت و ترور مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و بخشهای مختلفی که در روزهای اول با هدفگذاری دقیق، دشمن دنبال این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط کند. این نظام، امروز مردمیتر، مستحکمتر و قویتر از گذشته؛ همه مردم در صحنه هستند. به اضافه این که همه کارشناسان بینالمللی میگویند این نظام قدرتمندتر از قبل از جنگ شده است.
سومین دستاورد؛ دستاورد سرزمینی است. دشمن به دنبال تجزیه ایران بود. از همان هفته اول گروههای تجزیهطلبی در خارج از ایران؛ در مناطق غربی و تا حدودی مناطق جنوب شرق سازماندهی شده بودند که بعد ترامپ ملعون در هفتههای قبل اذعان کرد من به اینها اسلحه و پول دادم. این تسلط اطلاعاتی و امنیتی که وجود داشت و خنثی کردن این رویکرد تجزیهطلبی در ایران در این جنگ که جزو اهداف دشمن بود هم شکست خورد و ما در حفظ سرزمین ایران، ایرانیترین دفاع را با آن تدابیری که قائد شهید ما پیشبینی و تدارک دیده بودند و راهبری کرده بودند و مجموعه مردم و نیروهای مسلح، امروز ما حفظ سرزمین ایران را یکپارچه داریم.
چهارمین دستاورد که در این ۴۰ روز به دست آمد، پیروزی و دستاورد اجتماعی است. حضور ملت ایران در میدان، حتی بعد از آتشبس تاکنون و این که ملت ایران میدان را ترک نمیکنند تا به همه اهداف پیشبینی شده در این دفاع مقدس برسند، یعنی معجزهای که به نام حضور میدانی مردم در کنار میدان رزم اتفاق افتاد و امروز بیش از ۳۰ میلیون جانفدا در پویش نام نویسی کردند. این قدرتی است که در دنیا نظیر ندارد و دستاورد بزرگی بود که آن بسیج دهها میلیونی را در ایران کاملاً به صورت عملیاتی و عینی فراهم کرد.
پنجمین دستاورد؛ دستاورد امنیتی بود. به هر حال دشمن آشوب و ناامنی را هدفگذاری کرده بود. همان هفتههای اول سعی کرد ایستگاههای ایست و بازرسی، انتظامی، بسیج، مرزها و داخل کشور را ناامن کند، اما با هوشمندی و همگامی مردمی و تلاش فداکارانه همکاران انتظامی، بسیجی و مجموعه نیروهای امنیتی این دستاورد امنیتی هم حاصل شد که امروز در شرایط با ثبات، امن و منجسم با وجود وقوع جنگ در ایران عزیز هستیم.
ششمین دستاورد؛ دستاورد ژئوپلتیکی بود. تنگه هرمز در تسلط و مدیریت هوشمند و مقتدر ایران قرار گرفته و این بعنوان اهرم کنترلی دشمنان ایران و تحقق مطالبات ملت ایران تحت راهبری و مدیریت ایران عزیز است. بارها و بارها در این ۴۰ روزه جنگ و حتی پس از جنگ دیدیم که دشمن هوس کرد و حتی ناوها را به نزدیکی تنگه هرمز در دریای عمان آورد، اما با واکنش قاطع نیروهای مسلح، بارها ناوها و ناوشکنهای دشمن از منطقه دریای عمان فرار کردند و صدها کیلومتر دورتر رفتند تا از تیررس آتش نیروهای مسلح در امان بمانند. تنگه هرمز، آبراه طبیعی و بین المللی از گذشته است، اما از دستاوردهای این جنگ این بود که امروز تحت مدیریت هوشمند و مسلط نیروهای مسلح و ایران قرار گرفته است.
آخرین دستاوردی که تاکنون به آن رسیدهایم، همراهی بین المللی در صیانت از حقوق ملت ایران از جهت بدنه مردمی و اجتماعی در کشورهای مختلف به وجود آمده است. دشمن خیلی تلاش کرد به انحای مختلف ائتلاف ضد ایرانی در این جنگ شکل دهد، اما امروز ما نهضت ضد آمریکایی را به موازات ادامه نهضت ضد صهیونیستی در دنیا شاهد هستیم. از داخل آمریکا گرفته واکنشهای ۹ میلیون نفری که چند هفته قبل اتفاق افتاد علیه دولت ترامپ و این روحیه تجاوزگری و جنگ افروزی ترامپ برخلاف ادعغای صلح طلبی اش و همینطور علیه رژیم صهیونی که امروز بی آبروتر از گذشته این جنگ باعث فضای ضد آمریکایی و ضد صهیونی تشدید شود.
این هفت دستاورد با توجه به واقعیتهای میدانی با سه دستاورد دیگری که ما به فرآیند نیمه نهایی آن رسیدهایم و نیاز به نهایی کردن و تسلیم کامل دشمن علاوه بر این هفت دستاورد داریم، بحث غرامت و جبران خسارت ملت ایران در این جنگ است که به روشهای گوناگون قابل تحقق است که این روشها در فرآیندهای مناسب خودش دارد دنبال میشود و به رفتار دشمن و کشورهای دیگر بستگی دارد که چگونه میخواهند غرامت و جبران خسارت را به صورت ایجابی برای ملت ما تأمین کنند یا ما مجبور شویم از قوه قهری استفاده کنیم.
دوم مجازات و انتقام شهدا و ملت و رهبر عزیز ما و کودکان میناب از دشمن است که این فرآیند مجازات دشمن و تنبیه متجاوز هنوز در فرآیند نیمه نهایی است و تکمیل نشده است.
سوم مهار تهدیدهایی است که ممکن است در آینده علیه امنیت ملی و کشور اتفاق بیفتد و در سطح منطقه و جبهه مقاومت این مهار تهدیدها به گونهای که به شرایط مناسب بازدارندگی از تهدیدهای بعدی برسیم.
این سه هدفی است که باید به آن هفت پیروزی اضافه شود و روند جنگ نشان میدهد که ملت ایران، دارند دشمن را به مراحل زنجیره تکمیل تسلیم میرسانند. یعنی زنجیره تسلیم دشمن باید کامل شود. ما در وضعیت نیمه نهایی این سه هدفی که پیش بینی شده هستیم.
سؤال: به هر علتی اگر این جنگ ادامه پیدا کند، شما وضعیت را چطور میبینید؟
سردار طلایی نیک: آنچه نیروهای مسلح را در این جنگ و در سایر عرصههای قبلی؛ قدرتمند، پیروز و مسلط کرد، اول فرماندهی و مدیریت است. فرماندهی الهی و ولایی و سلسله مراتب فرماندهی که نهادینه شده است و تدابیر ارزشمندی که فرماندهی مرکزی قرارگاه حضرت خاتم الانبیاء و فرماندهان ارتش، سپاه و فراجا و مجموعه نظام فرماندهی در جنگ با خلاقیت و تدبیر، همه سناریوها و طرحها را مدیریت کردند.
دوم روحیه ایمانی، شجاعت و سلحشوری است که رزمندگان در میدان با صلابت و قوت حضور دارند و میبینیم عزیزانی که به شهادت رسیدهاند این روحیه را داشتهاند و با هر ترور و هر فرمانده شهیدی، فرماندهان دیگر قویتر و باروحیهتر از گذشته هستند. چون شهادت در فرهنگ اسلام و بین مردم ایران بازتولید قدرت میکند. لذا عزیزانی مثل سردار عزیز فرماندهی نیروی هوافضای سپاه و سایر فرماندههان در بحث روحیه رزمی امروز همه اینها مؤلفه قدرت برتری و تسلط بر میدان هستند.
سوم تجهیزات و تسلیحات است. علاوه بر قدرت ایمانی و قدرت معنوی که عوامل انسانی و رزمندگان، اصلیترین قدرت ما هستند، در کنار آن تجهیزات و تسلیحات هم نقش مؤثری دارد. تسلیحات و تجهیزات با نوآوری و با ابداعات ایرانی امروز در اختیار نیروهای مسلح است. عددی عرض کنم. اولاً تجهیزات و تسلیحات از ۲۵ سال قبل. یعنی پیش از جنگ باید صنعت دفاعی آن را فراهم کند. در زمان جنگ امکان تولید در حد خودش است، اما مهم این است که از قبل باید دست رزمندگان و نیروهای مسلح پر و ذخایر راهبردی فراهم شده باشد.
با این شرایط ما بیش از هزار نوع سلاح موشکی، پهپادی و سامانههای سلاح و مهمات و تجهیزات که همه آنها ایرانی و دانش پایه و بومی است که بخشی از آن در نیروهای مسلح تولید شده و بخشی از آن در وزارت دفاع و بخشی از آن به همت شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی تولید شده، در یک گستره جغرافیایی سرزمینی تولید شدهاند.
مثلاً موشک خیبر ۴ یک نوع آن است یا پهپاد شاهد یک نوع آن است. اینها را نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، وزارت دفاع و شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای خصوصی ایرانی تولید کرده اند. به همین خاطر است که حتی برخی جاهایی که دشمن فکر میکرد صنعت دفاعی را بمباران کرده، این پشتیبانی قطع میشود. در گستره جغرافیایی ایران به صورت مرئی و نامرئی این فرآیند تولید و تأمین وجود دارد. لذا ما در حدود ۹ هزار شرکت، با نیروهای مسلح و وزارت دفاع همکار هستند و کثرت نخبگانی که در این حوزه وجود دارد و این به مشارکت مردمی اضافه میشود که در حوزههای دیگر هم است.
ما علاوه بر تجهیزات و تسلیحات که از ۲۵ سال پیش تقریباً این روند جهش قدرت موشکی و قدرت پهپادی و سایر تجهیزات دریایی و زمینی اوج گرفت، حتی سال قبل بعد از جنگ ۱۲ روزه برای اینکه دشمن را در شرایط غافلگیری قرار دهیم و نشر اطلاعات نداشته باشیم، رونمایی از تجهیزات و تسلیحات جدید را، سال قبل متوقف کردیم. در عرصههای دیگر هم مثل آماد و کمکهای فنی، رزمندگان نیروهای مسلح در شرایط جنگ علاوه بر تأمینهایی که از قبل ذخیره سازی شده، از زمان جنگ هم قطعات و مواد اولیه و زیرسامانههایی که نیاز دارند و سامانههایی در جاهایی که پیش بینی شده تولید شده است، اما کمکهای فنی و دانشی هم با اعزام کارشناسان و متخصصان در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
میدان رزم نیروهای مسلح، میدان اصلی است. میدان حضور اجتماعی مردم، میدان اصلی است و این دو میدان اصلی که اصلیترین قدرت پیروزی و دفاع ملی ما را شکل دادهاند، با چهار میدان پشتیبانی میشود.
یکی عرصه دولت و خدمت در دولت است.
دوم عرصه رسانه. امروز در جنگ نرم، دشمن به دنبال این است که اتحاد ما را ضعیف کند. جای تشکر دارد از رسانه ملی و همه جریان رسانه مقاومت و مشارکت مردمی در عرصههای گوناگون که پشتیبانی میکنند و عرصه دیپلماسی که این چهار عرصه در کنار دو میدان اصلی ما را به سمت پیروزی نهایی کمک میکند.