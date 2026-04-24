پیام وزیر خارجه پاکستان پس از استقبال از عراقچی
وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به سفر سید عباس عراقچی به « اسلام آباد » پایتخت پاکستان و دیدارهای روز شنبه وزیر خارجه ایران با مقامات این کشور همسایه گفت : مشتاقانه در انتظار دیدارها و تعاملات سازندهمان هستم که با هدف تقویت صلح و ثبات در منطقه انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان در این ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«خوشحالم که در کنار آقایان فیلد مارشال عاصم منیر و محسن تقوی وزیر کشور از برادرم جناب آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اسلامآباد استقبال کرده و به ایشان خوشآمد گفتم.»
