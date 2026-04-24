خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
بیانیه خبری وزارت امورخارجه پاکستان درباره برنامه دیدارهای وزیر خارجه کشورمان در اسلام آباد

کد خبر : 1777443
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه پاکستان درخصوص برنامه دیدارهای وزیر خارجه کشورمان در اسلام آباد بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از کانال تلگرامی منتسب به عباس عراقچی، در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است؛

هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست جناب آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز وارد اسلام‌آباد شد.

وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود از سوی سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، فیلد مارشال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح، به همراه دیگر مقامات ارشد، مورد استقبال قرار گرفت.

در جریان این سفر وزیر امور خارجه ایران با مقامات عالی‌رتبه پاکستان دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و همچنین تلاش‌های جاری برای صلح و ثبات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید