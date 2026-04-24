عراقچی وارد اسلام آباد شد
وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار با مقامات پاکستان، وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب برای یک دیدار رسمی از پاکستان، با استقبال محمد اسحاق دار معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد اسلام آباد شد.
وزیر امور خارجه در این سفر در دیدار با مقامهای ارشد پاکستان، درباره روابط دوجانبه ایران-پاکستان، تحولات منطقهای و بینالمللی و نیز تلاشها برای برقراری صلح و خاتمه جنگ تحمیلی علیه ایران گفتگو و رایزنی خواهد کرد.