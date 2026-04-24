به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پیامی نوشت: بر اساس بیانات امام شهیدمان وحدت یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام است، وحدت یک امر قرآنی است. اینکه می‌فرماید «وَ اعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقوا»

امروز تمام ایران عزیز اعم از مسئولان و مردم یکپارچه و متحد همچون میلیون‌ها جان در یک تن هستیم و دشمنان بدانند که از میدان‌های سه گانه ما در خط مقدم نبرد، خیایان و میدان دیپلماسی فقط یک صدای واحد را خواهند شنید.

همهٔ ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و قریب به نیم قرن است که جمهوری اسلامی ایران با حفظ وحدت روز به روز پیشتاز، پیشگام و پرچمدار این انسجام بوده و هست و امروز هم دنیا مشاهده میکند که ایران عزیز با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را تنبیه نموده و قطعا پشیمان خواهد کرد.

یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.