عصبانیت دشمن از اتحاد ما حول محور رهبری است

«‌خامنه‌ای عزیز، عزیز جان ماست. پیمان قلبی بچه‌رزمنده‌ها با یکدیگر این بوده و هست که خاکریز به خاکریز بجنگند تا حرف و خواست ولی فقیه پیش رود.

‌عصبانیت دشمن و یاوه‌گویی‌های آن وزیر جنایتکار از اتحاد ما حول محور رهبری و شکست نقشه‌های آنهاست. عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.»

رئیس مجلس در این مطلب، تصویری از وصیت‌نامه سردار سلیمانی را منتشر کرد که در آن تاکید کرده بود که «خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید.»