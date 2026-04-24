قالیباف:
عصبانیت دشمن از اتحاد ما حول محور رهبری است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «خامنهای عزیز، عزیز جان ماست»، گفت: عصبانیت دشمن از اتحاد ما حول محور رهبری و شکست نقشههای آنهاست؛ عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به گزافهگوییهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«خامنهای عزیز، عزیز جان ماست. پیمان قلبی بچهرزمندهها با یکدیگر این بوده و هست که خاکریز به خاکریز بجنگند تا حرف و خواست ولی فقیه پیش رود.
عصبانیت دشمن و یاوهگوییهای آن وزیر جنایتکار از اتحاد ما حول محور رهبری و شکست نقشههای آنهاست. عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.»
رئیس مجلس در این مطلب، تصویری از وصیتنامه سردار سلیمانی را منتشر کرد که در آن تاکید کرده بود که «خامنهای عزیز را عزیز جان خود بدانید.»