خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
قالیباف:

عصبانیت دشمن از اتحاد ما حول محور رهبری است

کد خبر : 1777421
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «خامنه‌ای عزیز، عزیز جان ماست»، گفت: عصبانیت دشمن از اتحاد ما حول محور رهبری و شکست نقشه‌های آنهاست؛ عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به گزافه‌گویی‌های وزیر جنگ  رژیم صهیونیستی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«‌خامنه‌ای عزیز، عزیز جان ماست. پیمان قلبی بچه‌رزمنده‌ها با یکدیگر این بوده و هست که خاکریز به خاکریز بجنگند تا حرف و خواست ولی فقیه پیش رود.

‌عصبانیت دشمن و یاوه‌گویی‌های آن وزیر جنایتکار از اتحاد ما حول محور رهبری و شکست نقشه‌های آنهاست. عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.»

 

رئیس مجلس در این مطلب، تصویری از وصیت‌نامه سردار سلیمانی را منتشر کرد که در آن تاکید کرده بود که «خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
