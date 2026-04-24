محسن رضایی:
صدای استخوانهای شکسته شده قدرت آمریکا از خلیج فارس به گوش جهانیان خواهد رسید
کد خبر : 1777394
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: با دست قدرتمند فرزندان ایران و صفوف بهمپیوسته ملت، صدای استخوانهای شکستهشده قدرت آمریکا از خلیج فارس و دریای عمان به گوش جهانیان خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ایرانِ یکپارچه، متحد و یکصداست؛ در حالیکه آمریکا دچار سردرگمی و خطاهای راهبردی مداوم شده است.
با دست قدرتمند فرزندان سلحشور ایران و صفوف بهمپیوسته ملت فداکار، صدای استخوانهای شکسته شده قدرت آمریکا از خلیج فارس و دریای عمان به گوش جهانیان خواهد رسید.»