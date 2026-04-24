خبر استعفای قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی کذب است

به گزارش ایلنا، از شب گذشته خبری مبنی بر استعفای محمدباقر قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی دست به دست می‌شود که همان زمان توسط رسانه ها به نقل از مسئولان حوزه رسانه ای مجلس تکذیب شد. اما از ساعاتی پیش انتشار این خبر مجددا آغاز شده و حتی جانشینان احتمالی قالیباف هم مشخص شده‌اند.

ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس ضمن تکذیب ادعاهای مطروحه گفت: آقای قالیباف از جایی استعفا نداده‌اند و البته دور جدیدی از مذاکرات تعیین نشده که ایشان یا شخص دیگری رییس هیئت ایرانی باشند. شایعات منتشر شده تنها قصد تشویش اذهان عمومی را دارد و آقای قالیباف با جدیت مشغول فعالیت‌های خود است.

