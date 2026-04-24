وی با اشاره به اهمیت ویژه اقلام ذخایر استراتژیک در زمان بحران و جنگ، گفت: در شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نیازهای حیاتی تبدیل می‌شود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام، به‌ویژه داروهای حیاتی، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر بیندازد و منجر به توزیع ناعادلانه داروها شود. این اقدامات در شرایط جنگی و بحران، آسیب‌زا و غیرقابل قبول است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید به‌طور ویژه در این شرایط حساس نظارت خود را تشدید کنند، گفت: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود می‌تواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد و در چنین زمان‌هایی، دارو باید به‌طور منصفانه و بر اساس اولویت‌های بهداشتی توزیع شود، نه بر اساس پاداش‌های مالی.

رضازاده همچنین افزود: در دوران جنگ و بحران، زمانی که منابع پزشکی محدودتر از همیشه هستند، باید تمام تلاش‌ها معطوف به حفظ سلامت غیرنظامیان و تأمین نیازهای دارویی ضروری برای افراد آسیب‌پذیر باشد. هرگونه تخلف در این زمینه باید با برخورد قاطع و فوری روبه‌رو شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط بحرانی، اهمیت رعایت قوانین و مقررات دارویی بیشتر از هر زمان دیگری است و باید از هرگونه فساد و تخلف که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تهدید کند، جلوگیری شود؛ ما در زمان جنگ، باید بیشتر از همیشه به سلامت مردم اهمیت بدهیم و اجازه ندهیم که سودجویی برخی افراد، امنیت دارویی کشور را به خطر بیندازد.