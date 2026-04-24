طباطبایی:
تسلط آمریکا بر ایران یک رویای بر باد رفته است
کد خبر : 1777359
به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اقتصاد آشفته، جامعه مضطرب و میدان غبارآلود سیاست داخلی؛ برای فرار از این وضعیت بحرانی به دروغ های بزرگ متوسل شده و مسیری اشتباه را انتخاب کرده است. اگر اندکی از تاریخ ایران و احوالات ایرانیان میدانست،مرتکب این خطای بزرگ نمیشد.
