به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اقتصاد آشفته، جامعه مضطرب و میدان غبارآلود سیاست داخلی؛ برای فرار از این وضعیت بحرانی به دروغ ‌های بزرگ متوسل شده و مسیری اشتباه را انتخاب کرده است. اگر اندکی از تاریخ ایران و احوالات ایرانیان می‌دانست،مرتکب این خطای بزرگ نمی‌شد.

تسلط آمریکا بر ایران یک رویای بر باد رفته است.

