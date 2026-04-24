جزئیات گفتگوی تلفنی رئیس اقلیم کردستان عراق با وزیر امور خارجه کشورمان
به گزارش ایلنا، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد تحولات منطقه گفتگو و رایزنی کرد.
در این گفتگوی تلفنی، طرفین درباره تقویت همکاریهای فیمابین ایران و اقلیم کردستان عراق در راستای صیانت از امنیت مرزها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از طرفهای ثالث برای ناامنسازی منطقه رایزنی کردند.