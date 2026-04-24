حقوق ملت ایران خط قرمز است

به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته قم، ضمن گرامیداشت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، اظهار کرد: امام اُمت شهید فرمودند ما منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و همه دنیا را امن و امان و برخوردار از صلح و دوستی ملت ها با یکدیگر می خواهیم.

امام جمعه قم در ادامه با هشدار به کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس تصریح کرد: دشمنان واقعی شما آمریکای جنایت‌کار و صهیونیست‌های کودک‌کُش هستند که در کشورهای اسلامی شما برای منافع خودشان و ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، پایگاه درست می‌کنند، بنابراین باید دقت کنید که آلت دست دشمنان و آمریکای جهان‌خوار و صهیونیست‌های متجاوز نشوید.

تاکید بر الگوگیری از سه محور سیره سیاسی امام رضا

سعیدی با اشاره به یازدهم ذی‌القعده سال‌روز ولادت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و منطقه وظیفه ما در این برهه خاص الگوگیری از سیره سیاسی آن حضرت در سه محور بصیرت و دشمن شناسی، عزت طلبی و مقاومت در راه خدا، و امیدآفرینی و وحدت است.

وی در تشریح محور اول گفت: امام رضا در دورانی که مأمون با نقاب دوستی و تزویر وارد شده بود و دشمنی حیله‌گر بود با هوشمندی نقشه های او را نقش بر آب کرد امروز هم وظیفه ماست که فریب شعارهای حقوق بشری قاتلان رهبر و مردم را نخوریم و بدانیم دشمن همان دشمن است حتی اگر پشت میز مذاکره بنشیند.

امام جمعه قم در تبیین محور دوم یعنی عزت طلبی و مقاومت در راه خدا یادآور شد: از نگاه امام هشتم پذیرش ذلت در برابر ظالم حرام است همان‌طور که امام صادق(ع) فرمود خداوند همه امور مومن را به خودش واگذار کرده اما به او اجازه و اختیار نداده که خود را ذلیل کند.

وی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی امروز مطالبه حقوق ملت و انتقام از خون پاک رهبر معظم انقلاب و سایر شهیدان به‌ویژه کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب عین عزت و اقتدار و وظیفه شرعی است.

تولیت حضرت معصومه(س) در ادامه به محور سوم پرداخت و اظهار داشت: دهه کرامت فصل نشاط معنوی است و وظیفه مردم در این جنگ حفظ امید و تقویت صف‌ها و وحدت مسلمانان و مومنان حول محور ولی فقیه حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی‌ است.

وی اضافه کرد: همان‌طور که امام هشتم حیات و حرم‌شان مایه آرامش و انسجام جامعه اسلامی است ما نیز باید با تمسک به آن حضرت در برابر همه هجمه‌های ناامیدکننده دشمن هم‌چون سدی استوار مقاومت کنیم.

وی گفت: امروز در ایام میلاد آن حضرت با امام زمان خویش حضرت مهدی(عج) تجدید بیعت کرده و با مطالبه حق و ایستادگی در برابر ترامپ خبیث ابرجنایت‌کار تاریخ ایستادگی می‌کنیم و این عین عبادت است و دهه کرامت را هم به همین مناسبت گرامی می‌داریم.

بی‌معنایی مذاکره با دشمنی که قاتل رهبر و کودکان است

امام جمعه قم با طرح این پرسش که چرا با جنایت‌کار و قاتل و پیمان شکن مذاکره به شکل معمولی که با جاهای دیگر داریم نداریم؟ بیان کرد: در ادبیات سیاسی مذاکره اغلب به معنای داد و ستد و رسیدن به نقطه‌ای میانی است اما زمانی که یک طرف معادله دشمن جنایت‌کاری است که دستش به خون پاک ترین انسان‌ها آلوده شده موضع مذاکره کارکرد خودش را از دست می دهد.

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: وقتی با دشمنی روبه‌رو هستیم که نه تنها به تعهدهای بین‌المللی بلکه حتی به تعهدهای خودش هم پایبند نیست و بالاتر از آن قاتل رهبر معظم انقلاب و مردم ما و کودکانی هم‌چون کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است و تعدادی از زیرساخت های کشور را خراب کرده، نشستن پشت میز مذاکره با چنین جرثومه فسادی بی معنا و ناعادلانه است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: مردم ما در همه امور مطیع امر ولی فقیه و فرماندهی معظم کل قوا و رهبر عزیزمان هستند که به درستی مسائل را تشخیص و رهنمود می‌دهند هر گونه سیاست و شرایطی که تعیین کنند ما تابع هستیم، تخلف از اوامر فرماندهی معظم کل قوا در بندها و اصول کلی و شیوه مذاکره‌ها حرام شرعی است.

حقوق ملت کالایی برای چانه زنی نیست

امام جمعه قم با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران از خون‌خواهی امام امت شهید و سایر شهیدان گران‌قدر تا رفع ستم‌های اقتصادی و سیاسی کالایی برای چانه زنی نیستند که به‌توان بر سر آنها با دشمن معامله و مذاکره کرد، یادآور شد: در منطق عدالت با قاتل مفسد مذاکره نمی‌کنند بلکه او را برای بازپس‌گیری حقوق پایمال شده شان به میز مذاکره می‌کشانند و تحت فشار قرار می‌دهند اقتدار ما در گرو این است که جهان بداند ما تحت امر رهبرمان نه برای سازش با جنایت‌کار متجاوز بلکه برای ستاندن حق خود و مجازات متجاوز ایستاده‌ایم.

امام جمعه قم تصریح کرد: امروز در همه عرصه‌ها مردم ما در صحنه هستند و با کمال قدرت و حضور و در عین وحدت سخن‌شان این است که ما تابع فرمان فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه ای هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از آیه‌ها و روایت‌هایی اهل بیت (ع) به خوبی استفاده می‌شود که در منطق اسلام حق پیگیری و ایستادگی در برابر ظالم یک حق مسلم و یک تکلیف شرعی است بر همین اساس مردم ما می‌گویند ما ترامپ خائن و فاسد و کسانی که از طرف او مامور شده‌اند را نه برای مذاکره بلکه برای محاکمه به پیش می‌کشیم.