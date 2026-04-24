امام جمعه مشهد گفت: در جنگ سوم هماهنگی کامل بین مردم و ولایت وجود داشته و دارد. امام شهید چنان جامعه ای را شکل داد که مردم با همه وجود پای کار نظام ایستاده اند و وقتی رهبر معظم انقلاب شهید شدند در فاصله یک هفته ای تا تعیین رهبر جدید مردم جنگ را اداره کردند چون با نیت ولایت آمیخته شده بودند این آمیختگی نیت رهبری و مردم مهمترین رمز پیروزی است.

علم‌الهدی افزود: رییس جمهور آمریکا اعلام کرده که «مردم ایران ۲ دسته هستند. عده ای به دنبال توافق هستند عده ای توافق نمی خواهند از این‌رو بیاییم مخالفان توافق را بکشیم» این ادعا از غلط های شیطانی محاسباتی دشمن است.

وی تاکید کرد: در این مملکت چه کسی به دنبال توافق با آمریکا، رهاسازی تنگه هرمز و نابودسازی فعالیت‌های هسته ای و موشکی است؟ امروز در کشور کسی به دنبال توافق نیست البته مساله مذاکره جدا از توافق است.

امام جمعه مشهد اضافه کرد: در این میدان مردم یکپارچه ایستاده اند و تصمیم گیری با رهبری است. چنانکه دیدیم مسوولان ما در مقابل زورگویی راضی به مذاکره نشدند.

وی ادامه داد: امروز مردم یکپارچه هستند و ولایت مداری رمز پیروزی این کشور و ملت است و هیچ تردیدی هم در این امر وجود ندارد.

علم‌الهدی افزود: آتش‌بس از فتنه های رییس جمهور آمریکا است، آیا حصر دریایی و گرفتن کشتی ایرانی و گروگان گیری خدمه کشتی به معنای آتش‌بس است؟

وی اظهار کرد: در این شرایط ابتکار عمل باید در دست رزمندگان اسلام تحت فرماندهی مقام رهبری باشد. تجمعات شبانه مردم نیز قوی تر و منسجم تر ادامه یابد و ثابت کنیم ۹۰ میلیون ملت ایران یکصدا مقابل آمریکا ایستاده اند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه یک پدیده کم نظیر و در واقع بی‌نظیر و آمیخته با عشق و مقاومت مردم در مقابله با دشمن است و در ۴۷ سال گذشته در آزمون‌های مختلف پیروز میدان بوده است.

وی اضافه کرد: سپاه در مقابل همه جریان‌های نظام و انقلاب پیروزمندانه ایستاد وض با تحولات جهانی موضع خود را در دنباله روی از ولایت فقیه حفظ کرد و هیچ تغییری در این تشکیلات رخ نداد که بزرگترین مدال افتخار برای این نهاد مقدس است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: قداست سپاه بسیار ارزشمند است و در بینش‌ها و اندیشه های مسلمانان جهان نفوذ کرده است.

علم‌الهدی گفت: نقطه نهایی پیروزی انقلاب اسلامی حرکت برای تحقق عدل اسلامی و حاکمیت سیره و روش پیامبر (ص) در دنیا است و برای تحقق این نقطه عطف و براندازی جهانخواری استکبار؛ لشکر نیاز است.

وی افزود: سپاه لشکر ولایت است و این لشکر در عرصه‌های مختلف در مقابل دشمن می‌ایستد از اینرو سپاه، پاسدار انقلاب است.

وی گفت: در همه عرصه‌هایی که دشمن در فکر براندازی انقلاب اسلامی ایران بوده، سپاه ایستادگی کرده و دشمن را ناکام گذاشته است.

امام جمعه مشهد اضافه کرد: در کشور در کنار مدیریت عادلانه و تامین رفاه مردم باید جامعه انقلابی به نقطه فراهم سازی زمینه ظهور امام زمان (عج) هدایت شود که البته دشمن مخالف این مسیر و حکومت واحد اسلامی به دست امام زمان (عج) است.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرارسیدن دهه کرامت افزود: در پی حمله و تهاجم دشمن به مدرسه میناب در راستای کرامت رضوی مقرر شد آستان قدس تعداد زیادی از مدارس منهدم شده در جنگ تحمیلی سوم را دوباره احداث کند.