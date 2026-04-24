پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره وحدت مردم، قوای سهگانه و نیروهای مسلح
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی تاکید کرد که در ایران اسلامی، مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با انسجام و اتحاد مقدس در خیابان و میدان، در برابر دشمن همچون یدی واحده هستند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سردار محمّد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در ایران اسلامی، مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با انسجام و اتحاد مقدس در خیابان و میدان، در برابر دشمن همچون یدی واحده هستند.
همانها که می گویند، ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اراده ای پولادین و عزمی راسخ، به فضل الهی و با تبعیت محض از تدابیر و فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»