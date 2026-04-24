

«بسم الله الرحمن الرحیم

در ایران اسلامی، مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با انسجام و اتحاد مقدس در خیابان و میدان، در برابر دشمن همچون یدی واحده هستند.

همان‌ها که می گویند، ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اراده ای پولادین و عزمی راسخ، به فضل الهی و با تبعیت محض از تدابیر و فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»