فرمانده کل ارتش:
متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد، عنوان کرد: راه پیروزی ایرانِ عزیز تر از جان، پیروزی از مسیر مقاومت است.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، همزمان با اعلام پیام وحدت سران سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه و آحاد مسئولان، با انتشار این پیام در حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی ایکس، اینستاگرام و ویراستی، تاکید کرد: راه پیروزی ایرانِ عزیز تر از جان، پیروزی از مسیر مقاومت است.