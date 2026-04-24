پیام اعضای هیئت دولتهای یازدهم و دوازدهم درباره ضرورت حفظ اتحاد ملی
کد خبر : 1777321
اعضای هیئت دولتهای یازدهم و دوازدهم در پیامی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی در شرایط فعلی کشور تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام اعضای هیئت دولتهای یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است:
«به نام خدای واحد و وحدتبخش
امروز در ایران، همه ایرانیان آگاه، متحد و یکپارچه در مقابل متجاوزان ایستادهاند و فارغ از تنوع نگاهها و تفاوتهای فکری و سیاسی، دفاع از ایران و تمدن و فرهنگ ایرانی را وظیفه پرافتخار خود میدانند و از مسئولان نظام میخواهند که با وحدت و یکدلی و با هماهنگی کامل با رهبری نظام، با حکمت و درایت، از عزّت و مصالح ملّی حراست کنند و مطمئن باشند که همه ظرفیت علمی و مدیریتی کشور در این راه پشتیبان آنان خواهند بود.»