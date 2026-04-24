«به نام خدای واحد و وحدت‌بخش

امروز در ایران، همه ایرانیان آگاه، متحد و یکپارچه در مقابل متجاوزان ایستاده‌اند و فارغ از تنوع نگاه‌ها و تفاوت‌های فکری و سیاسی، دفاع از ایران و تمدن و فرهنگ ایرانی را وظیفه پرافتخار خود می‌دانند و از مسئولان نظام می‌خواهند که با وحدت و یکدلی و با هماهنگی کامل با رهبری نظام، با حکمت و درایت، از عزّت و مصالح ملّی حراست کنند و مطمئن باشند که همه ظرفیت علمی و مدیریتی کشور در این راه پشتیبان آنان خواهند بود.»