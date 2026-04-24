نوبخت:
حمایت از رزمندگان و همراهی با حضور مردم نمادی از وطندوستی است
محمدباقر نوبخت ضمن تاکید بر ضرورت همبستگی ملی در شرایط کنونی، حمایت از رزمندگان، همراهی با مردم و تبعیت از رهبری را نشانه های شرافت و وطندوستی هر ایرانی دانست.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تاکید کرده است.
وی در این پیام نوشت: «امروز حمایت از دفاع غرورانگیز رزمندگان در میدان و همراهی با حضور مردم فهیم و مقاوم در خیابان و تأسی از رهبری برای وحدت و انسجام ملّی، نمادی از وطندوستی و شرافت هر ایرانی در این آزمون تاریخی است.»
نوبخت همچنین با استفاده از هشتگهای «ایران» و «ایرانی»، بر نقش همبستگی عمومی در عبور از شرایط فعلی تاکید کرده است.