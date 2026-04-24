رهبر شهید در طی ۴ دهه ایران را به قدرتی نوظهور تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته در تهران با اشاره به رویداد ملی و تحول آفرین دفاع مقدس رمضان و نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی دو هزار و 500 ساله کشور گفت: یکی از صاحبنظران در حوزه مسائل اقتصادی و روابط بین الملل در یک مقایسه تطبیقی جنگ رمضان با جنگ های ایران در طول تاریخ خویش 2 هزار و 500 می گوید ایران در این دوران 2500 ساله 73 جنگ قابل نام را تجربه کرده است در عموم جنگ هایی که ایران از طرف مقابل بزرگتر بوده است بدون استثنا به پیروزی رسیده است و در جنگ هایی که ایران و طرف مقابل از نظر قدرت خصوصا تولید ناخالصی و بنیه اقتصادی برابر بوده اند بیش از نیمی را ایران پیروز شده است و در حدود 40 درصد از این جنگ ها که با قدرت مقابل برابر بوده است شکست خورده است.

وی ادامه داد: در طول این تاریخ ایران مقابل 5 قدرت قرار گرفت که از نظر قدرت تولید ناخالص داخلی 15 برابر بزرگتر بوده است که جنگ رمضان یکی از آنهاست در4 جنگ ایران شکست خورده است. در جنگ جهانی اول و دوم که ایران اعلام بیطرفی کرد آمار کسانی که در ایران به دلیل سیاست های قدرت ها خصوصا انگلستان جان باختن را در جنگ اول حتی تا حدود 8 تا 10 میلیون ذکر کرده اند در جنگ دوم عدد تا 4 میلیون هم ذکر شده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در جنگ جهانی دوم همه ایران را اشغال کردند از شمال و جنوب. ما در جنگ پنجم ایران مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی دو قدرت اتمی و 5 کشور اسلامی که سرزمین خود را برای تهاجم به ایران در اختیار آمریکا قرار داد و مقابل این قدرت قرار گرفت وبه اذعان همه صاحبنظران در حوزه های سیاسی، دفاعی، روابط بین الملل ایران پیروز قطعی این میدان بوده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا ایران محور مقاومت، امت اسلامی شاهد این پیروزی بزرگ و استثنایی هستند چرا تحلیل گران سیاسی خصوصا در حوزه روابط بین الملل تصریح می کنند در افول قدرت امریکا و حرکت روبه رشد امت اسلام و قاره اسیا و شاهد یک شتاب وسرعت معنا داری هستیم. چرا این قدرت ها با همه ظرفیت نظامی و رسانه ای و اقتصادی به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند.

وی ادامه داد: ایران به مراتب بزرگتر از روز آغاز جنگ در میدان سیاست و در حوزه های دفاعی حضور پیدا کرد بدون تردید این تحول عظیم در اسلام و ایران دستاورد تحول فرهنگی، سیاسی، علمی و بازگشت ملل منطقه به هویت راستین اسلامی خویش است. هیچ اندیشمند و سیاست مداری نمی تواند تردید کند که انقلاب اسلامی بنیانگذار عظیم الشان انقلاب که در سال 1342 یعنی بیش از 60 سال قبل بانگ برآورد که منافع ایران توسط قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است و پرچم رویارویی با استکبار جهانی را بر آسمان ایران برافراشت و خلف صالح او امام شهید بیش از 4 دهه در مسیر تعالی و اقتدار امت اسلام سیاست گذاری کرد و جوانان دلباخته به اسلام در کنار او ایستادند و راه را برای او هموار کردند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: کلیدواژه این تحول در اقتدا به پیامبران الهی است. انبیاء الهی برگزیده شدند تا گنجینه های خرد را که در زیر خودخواهی و خودبینی و منیت دفن شده بودند آشکار کنند. در پرتوی حیات عقلانی و علمی راه را برای تعالی و عزت ملت و امت هموار کنند. رهبری معظم پرچمدار مشعل عقل و خرد بود. پرچمدار مشعل علم و حکمت بود.

وی با اشاره به خطبه 105 نهج البلاغه گفت: امام علی در این خطبه خاندان پیامبر را باعث شوراندن عقل و خرد میداند و کسانی که در این خیمه حضور پیدا می کنند آراسته به عقل و حکمت هستند. لذا حقیقت و جانمایه انقلاب و یک نیروی انقلابی ثوره عقلانی و علمی است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در ادامه سخنانش گفت: سرمایه های مشهود و نامشهود در هر جامعه ای پایه های لازم و ارکانی محوری قدرت هستند که رهبری بر آن اصرار داشتند اما این سرمایه ها قدرت نیستند. ممکن است این منابع در اختیار باشد اما قدرت مطلوب شکل نگیرد. استفاده درست از این منابع مادی و معنوی یعنی اراده جانمایه قدرت است. قدرت به عبارت دقیق اراده استوار برای استفاده از این منابع است. رهبر معظم انقلاب در طول حیاتش و با شهادت پرافتخارش این اراده را در ملت ایران و اسلام صد چندان کرد.

وی ادامه داد: اراده استوار برای استفاده از منابع قدرت بود که در ساعات نخست شهادت رهبر 13 پایگاه امریکا مورد تهاجم قرار داد. مقامات رسمی نظامی و صاحبنظران در رسانه های آمریکایی منعکس کردند که این 13 پایگاه یا کاملا منهدم شده و یا کارایی خود را از دست داده است. این اراده هزینه های دفاعی و نظامی ایران و محور مقاومت را در برابر آمریکا و شرکای آن و رژیم صهیونیستی بسیار پایین آورد لذا یکی از دلایل پیروزی ایران این است که هزینه های ایران بسیار پایین و هزینه های دشمن بسیار زیاد است.

ابوترابی فرد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه گفت: رسالت دختران ایرانی زنان و مادران این کشور با الهام از مدرسه اهل بیت و الهام از قرآن کریم آن است که خانه در تراز را سامان دهند. خانه نخستین سلول جامعه است اگر خانه ساخته شد ایران ساخته می شود. مدیرت این خانه با مادران است اهل خانه را با خود به معراج می برند. این خانه با فرزندان سالم تحت تربیت دینی پرنشاط و پرامید است. این خانه های ما بود که فرماندهان دلیر و رزمندگان سلحشور را به امت اسلام تقدیم کرد. میدان نبرد و میدان خیابان و میدان سیاست محصول این خانه هاست دستاوردهای خانه هایی است که این مادران پرهیزگار ساختند و چنین فرزندانی را به ملت ایران تقدیم نمودند.

وی ادامه داد: فرزندان تربیت شده در این خانه ها امروز رویاروی قدرت های اتمی جهان ایستاده اند. این جوانان و زنان و مردانی که خیابان ها را به نقطه عطف تاریخ سیاسی ایران تبدیل کرده اند فرزندان این خانه ها هستند در آغوش این مادران تربیت شده اند مردان سیاست و مردان دیپلماسی که عزت و اقتدار این ملت را فریاد می زنند تربیت شده این خانه ها هستند. از ریاست مجلس و وزیر امور خارجه نیز تقدیر و تشکر دارم آنها تربیت یافته چنین خانه هایی هستند. امروز باید با الهام از پیروزی های بزرگ به دست آمده وبا امید و نشاط به آینده ایران و جهان اسلام بنگریم. خانواده را پاس بداریم و در تشکیل خانواده سستی نکنیم. ایران نوظهور که رهبر شهید در طی 4 دهه ساخت و در جامعه اسلام و ایران شور و هیجان آفرید و بستر شکوفایی رشد عقلانی و حیات معنوی را فراهم ساخت و سازه حکومت را استحکام بخشید و به قدرتی نوظهور تبدیل کرد. ادبیات حکمرانی و گفتگوی با ملت و قدرت های مسلط جهان را متحول ساخت.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با بیان اینکه امروز مسئولیت نخبگان سیاسی و صاحبان تریبون بیش از هر زمان دیگری سنگین شده است، امروز زمان آزمون و خطا و اظهارنظر‌های هیجانی نیست، هر سخن ناسنجیده بویژه از رسانه‌ها و تریبون‌ها می‌تواند به اتحاد مقدس ملت خدشه وارد کند.

ابوترابی فرد ادامه داد: دستگاه حکمرانی و مدیریت کشور باید در بالاترین سطح از مراوده و گفت‌و‌گو با صاحبان فکر و دانش، اندیشمندان و حکیمان باشد، این گفت‌و‌گو و تبادل نظر و مشورت خصوصاً در مقاطع حساسی از تاریخ سیاسی کشور راه را برای افزایش اقتدار ملی و پاسداری از منافع ملی هموار می‌سازد.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: در راه سخت پیش رو ایستادن بر قلل رفیع عقلانیت، دانش و فراهم آوردن اجماع حداکثری نخبگان علمی و سیاسی و تحکیم وحدت ملی از مهمترین نیاز‌های امروز و فردای ایرانیان است.

