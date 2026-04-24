آملی لاریجانی:
مسئولان و ملت ایران یکصدا تا آخرین نفس ایستادهاند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تلاشی برای سرپوش نهادن بر شکستهای پیدرپی خود عنوان و تاکید کرد: مسئولان و ملت ایران یکصدا تا آخرین نفس ایستادهاند.
به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی نوشت : رئیس جمهور نادان آمریکا برای سرپوش نهادن بر شکستهای پیدرپی خود و تلوّن فزاینده در سخنانش و آشفتگی عجیب در میان فرماندهان نظامیاش به فکر اختلافافکنی در میان مسئولان جمهوری اسلامی افتاده و مدعی شده است عدهای تندرواند و عدهای میانهرو و نمیتوانند در مورد مذاکرات تصمیم بگیرند.
به این شخص پریشان فکر و فاسد باید گفت مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله قاطعانه با شرارتهای شیطان بزرگ و رژیم کودککُش صهیونی هیچ اختلاف نظری ندارند و حرکت در مسیر ترسیم شده از ناحیه رهبری نظام را وظیفه خود میدانند و یکصدا و یکنوا با ملت بزرگ و رشید ایران بر احقاق حقوق طبیعی و قانونی آنان تا آخرین نفس ایستادهاند.
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا