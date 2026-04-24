به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی نوشت : رئیس جمهور نادان آمریکا برای سرپوش نهادن بر شکست‌های پی‌درپی خود و تلوّن فزاینده در سخنانش و آشفتگی عجیب در میان فرماندهان نظامی‌اش به فکر اختلاف‌افکنی در میان مسئولان جمهوری اسلامی افتاده و مدعی شده است عده‌ای تندرواند و عده‌ای میانه‌رو و نمی‌توانند در مورد مذاکرات تصمیم بگیرند.

به این شخص پریشان فکر و فاسد باید گفت مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله قاطعانه با شرارت‌های شیطان بزرگ و رژیم کودک‌کُش صهیونی هیچ اختلاف نظری ندارند و حرکت در مسیر ترسیم شده از ناحیه رهبری نظام را وظیفه خود می‌دانند و یک‌صدا و یک‌نوا با ملت بزرگ و رشید ایران بر احقاق حقوق طبیعی و قانونی آنان تا آخرین نفس ایستاده‌اند.

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا