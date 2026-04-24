نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آموزش در هر شرایطی باید به‌عنوان یک اولویت ملی دنبال شود، افزود: نمی‌توان بار آموزش را به‌طور کامل به خانواده‌ها منتقل کرد. خانواده‌ها نقش مکمل دارند، نه جایگزین نظام آموزشی. در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر والدین وارد شده و این مسئله علاوه بر افت کیفیت یادگیری، تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس با اشاره به ضعف زیرساخت‌های آموزش مجازی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که باید برای چنین شرایطی آمادگی کامل وجود داشته باشد، اما همچنان در دسترسی عادلانه به ابزارهای آموزش مجازی و کیفیت ارائه محتوا با چالش مواجه هستیم. این موضوع به‌ویژه در مناطق محروم پررنگ‌تر است و عملاً عدالت آموزشی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

منادی سفیدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در حوزه آموزش گفت: انتظار می‌رود رسانه ملی با درک شرایط ویژه کشور و با ارج نهادن به آینده فرزندان این سرزمین، به‌ویژه در مناطق محروم، نقش فعال‌تر و مسئولانه‌تری ایفا کند. در شرایطی که بخشی از دانش‌آموزان دسترسی کافی به اینترنت و سامانه‌های مجازی ندارند، تلویزیون می‌تواند به‌عنوان یک ابزار فراگیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در جبران خلأ آموزشی داشته باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: افزایش زمان پخش برنامه‌های آموزشی، طراحی شبکه‌های تخصصی برای مقاطع مختلف و ارتقای کیفیت محتوای درسی از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت فوری در دستور کار قرار گیرد. آموزش نباید در رقابت با سایر برنامه‌ها در حاشیه باشد، بلکه باید در متن سیاست‌های رسانه‌ای کشور گنجانده شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس همچنین با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: در شرایط فعلی، لازم است وزارت آموزش‌وپرورش برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان ارائه دهد. مجلس نیز به‌عنوان نهاد ناظر، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

منادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها تصمیمات جدی و فوری اتخاذ نشود، در آینده با نسلی مواجه خواهیم شد که بخشی از فرصت‌های یادگیری خود را از دست داده است؛ موضوعی که جبران آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.