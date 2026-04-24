عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس قوه قضاییه:

تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم

تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم
رئیس قوه قضاییه نوشت: بعثت خون در میناب، تا ابدالدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما، حاصل مرگ گل‌های سرخ‌مان است؛ گل‌های سرخی، چون ماکان عزیز که نشکفته، پرپر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: ملت ایران هیچ‌گاه یاد و نام شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش نخواهد کرد و گرد زمان، غبار فراموشی بر حافظه ما نخواهد افکند.

تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم. 

ما محال است یاد «ماکان نصیری» عزیز را فراموش کنیم؛ همان تنها شهید مفقودالاثر مدرسه میناب را. 

بعثت خون در میناب، تا ابدالدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما، حاصل مرگ گل‌های سرخ‌مان است؛ گل‌های سرخی، چون ماکان عزیز که نشکفته، پرپر شدند. 

جانیان آمریکایی و صهیونیستی که در به شهادت رساندن ایرانیان نقش داشتند، بدانند که دست انتقام بر گردن‌شان فرود می‌آید. 

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
