دریادار احمدیان:
اتحاد مردم و مسئولان پشتوانه دفاعی ایران است
نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران اتحاد مردم و مسئولان را پشتوانه دفاعی ایران دانست.
به گزارش ایلنا، دریادار علی اکبر احمدیان در پیامی در فضای مجازی اش نوشت: پشتوانه دفاع کشور، امروز اتحاد و اقتدار مردم و مسئولینی است که یک پیام صریح دارند: همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.