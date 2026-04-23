تیم ۹ نفره عامل شهادت فرج‌الله شوشتری در مشهد دستگیر شدند

دادستان مرکز استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری تیم ۹ نفره عامل شهادت فرج‌الله شوشتری خبر داد و اعلام کرد: این افراد که علاوه بر ارتکاب قتل در اقدامات تخریبی، آتش‌زدن و ایجاد رعب و وحشت نقش داشته‌اند هم‌اکنون در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارند و با تکمیل پرونده، در اسرع وقت و با قاطعیت مطابق قانون مجازات خواهند شد.

به گزارش ایلنا،حسن همتی‌فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، در تشریح وضعیت پرونده قتل شهید فرج‌الله شوشتری، اظهار کرد: پس از وقوع این اتفاق با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، یک تیم ۹ نفره که با وارد آوردن ضربات سلاح سرد و سایر اقدامات منجر به شهادت شهید والامقام فرج‌الله شوشتری فرزند سردار رشید اسلام شهید شوشتری شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: بر اساس اعترافات متهمان و ادله موجود این افراد علاوه بر ارتکاب این جنایت، اقداماتی از جمله تخریب، آتش‌زدن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه را نیز در کارنامه خود دارند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد و به بازپرس ویژه دادسرای مشهد ارجاع شده است. دستورات تکمیلی نیز برای شناسایی سایر عوامل و تعیین نقش دقیق هر یک از متهمان صادر شده تا توسط ضابطان پیگیری شود.

همتی‌فر ادامه داد: بلافاصله پس از تکمیل تحقیقات رأی قضایی صادر و اجرا خواهد شد.

