به گزارش ایلنا،حسن همتی‌فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، در تشریح وضعیت پرونده قتل شهید فرج‌الله شوشتری، اظهار کرد: پس از وقوع این اتفاق با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، یک تیم ۹ نفره که با وارد آوردن ضربات سلاح سرد و سایر اقدامات منجر به شهادت شهید والامقام فرج‌الله شوشتری فرزند سردار رشید اسلام شهید شوشتری شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.