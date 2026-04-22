عامل ایجاد رعب و وحشت در زابل دستگیر شد

به گزارش ایلنا قوه قضاییه اعلام کرد: به دنبال انتشار ویدیویی از رفتار‌های خشونت‌آمیز در شهرستان زابل که موجب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی شده بود، حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری استان، بلافاصله وارد عمل شده و دستور بازداشت سریع و قاطع خاطیان را صادر کرده بودند.

در همین راستا، ایرج جهانتیغ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، با اعلام خبر دستگیری متهم اظهار داشت: با عنایت به تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان مبنی بر برخورد بدون اغماض، با همت و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مقتدر انتظامی، فرد خاطی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور دستور قضایی، شناسایی و بازداشت شد.