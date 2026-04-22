تأکید عراقچی بر اهمیت تقویت مناسبات دو کشور ایران و کره جنوبی

به گزارش ایلنا، چانگ بیانگ‌ ها نماینده ویژه وزیر امور خارجه کره جنوبی که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، عصر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلال تجاوز نظامی چهل روزه علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورها در محکومیت این تجاوز و جنایات سبعانه علیه مردم ایران تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌عنوان علت و منشا ناامنی موجود در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، تصریح کرد: ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، تدابیری را وفق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی خود برای صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در برابر تجاوز و تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است و طبیعتا مسئولیت پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده طرف‌های متجاوز است.

عراقچی همچنین با تأکید بر اهمیت تقویت مناسبات دو کشور ایران و کره جنوبی، آمادگی کشورمان را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.

چانگ بیانگ ها ضمن ابلاغ سلام‌های چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی به وزیر امور خارجه کشورمان، ارتقای روابط با ایران را بسیار مهم دانست و با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس، اظهار امیدواری نمود با پیگیری روند دیپلماسی، شاهد خاتمه قطعی جنگ و برقراری صلح و ثبات در منطقه باشیم.

