مجلس ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷:۵۸

قالیباف خطاب به آمریکا:

با قلدری به اهداف خود نمی‌رسید

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست، گفت: با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند، با قلدری هم نخواهند رسید.