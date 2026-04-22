قالیباف خطاب به آمریکا:
با قلدری به اهداف خود نمیرسید
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتشبس ممکن نیست، گفت: با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند، با قلدری هم نخواهند رسید.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آتشبس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگانگیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگافروزی صهیونیستها در همه جبههها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتشبس ممکن نیست.
با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند، با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است.»