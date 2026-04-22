به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خط اختلاف و چنددستگی بین مسئولان عالی کشور، بازی نخ‌نماشده سیاسی و تبلیغاتی دشمنان ایران است.

وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال‌زدنی است.

به‌جای دروغ‌پردازی دست از بدعهدی، قلدری و تزویر بردارند، باب مذاکره برپایه انصاف، عزت و عقلانیت باز است.»

انتهای پیام/