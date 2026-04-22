عارف:
سپاه پاسداران بازوی مقتدر ایران در عبور از بحرانهاست
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه هیچ بنبستی در برابر اراده سپاه پاسداران دوام نیاورده، اظهار کرد: سپاه لنگرگاه آرامش منطقه و بازوی مقتدر ایران در عبور از بحرانهاست.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاریخ گواهی میدهد هیچ بنبستی در برابر اراده سپاه پاسداران دوام نیاورده؛ نهادی که لنگرگاه آرامش منطقه و بازوی مقتدر ایران در عبور از بحرانهاست. با تکیه بر ایمان و توان بومی، مسیر عزت را مقتدرانه ادامه میدهیم.
سالروز تأسیس سپاه را به تمامی مجاهدان سبزپوش تبریک میگویم.»