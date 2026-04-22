واریز حقوق فروردینماه تمامی بازنشستگان و مستمریبگیران
سخنگوی دولت گفت: در راستای اقدامات دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از پرداخت حقوق فروردینماه تمامی بازنشستگان و مستمریبگیران داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اظهار کرد: ۵۳ روز از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» علیه کشور عزیزمان ایران میگذرد. در این مدت، هر روز شاهد گزارشهای حضور میدانی رئیسجمهور در قرارگاههای «مسجدمحور» و «محلهمحور» بودهایم.
وی افزود: یکی از راهبردهایی که ایشان از ابتدای استقرار دولت دنبال کردهاند، تعامل نزدیک و ایجاد بستری برای حل مسائل در سطح محلات است. در همین راستا، مساجد با ظرفیت حدود ۸۰ هزار واحد در سراسر کشور، به عنوان کانونهای شکلگیری «حکمرانی محلی» در نظر گرفته شدهاند تا شاهد تحقق حکمرانی کارآمد در این سطح باشیم. قاعدتاً برای تحقق این هدف، نیازمند اصول و الگوهای مشخصی هستیم؛ از اینرو، «نظاممند کردن» هماهنگی میان نهادها و انسجامبخشی میان فعالیتها موضوعات از اولویتهای مورد تأیید رئیسجمهور است و حوزههای مختلف، از جمله استانداریها، در این زمینه بسیار فعال عمل میکنند.
سخنگوی دولت با اشاره به بازدید رئیسجمهور از وزارت دادگستری، گفت: رئیس جمهور ضمن قدردانی از زحمات این مجموعه، تأکید کرد که دستاوردهای فعلی ناشی از هماهنگی دقیق میان قوای سهگانه، همراهی مردم و رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری است.
مهاجرانی همچنین به بازدید از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: رئیسجمهور بر تسریع در بازسازی اماکن آسیبدیده و مرمت فوری این آثار تأکید داشتند تا بهخوبی از میراث فرهنگی کشور پاسداری شود. همچنین با توجه به آسیبهای وارده به کسبوکارهای حوزه گردشگری در ایام پرحادثه سال ۱۴۰۴، ایشان بر لزوم بسترسازی برای رونق دوباره و چرخش صحیح چرخهای اقتصادی این حوزه تأکید کردند.
وی ضمن قدردانی از نیروهای امدادی، بهویژه آتشنشانان، امدادگران هلالاحمر و فعالان اورژانس کشور که در حفظ جان شهروندان و عملیات نجات از زیر آوار نقش حیاتی دارند، از زحمات آنان تشکر کرد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به دیدارهای دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، با وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «امور اقتصادی و دارایی»، و همچنین رؤسای سازمانهای «حفاظت محیطزیست» و «ملی استاندارد»، از ارائه رهنمودهای لازم برای بهبود عملکرد این دستگاهها در شرایط فعلی خبر داد.
مهاجرانی تصریح کرد: امور زیربنایی کشور و امور توسعه کشور در ایام جنگ تعطیل نماند و خوشبختانه همزمان با جنگ سوم تحمیلی ما شاهد بودیم که پروژههای زیرساختی عمرانی و اقتصادی کشور در روند پیشرفت قرار داشت هرچند قسمتی از انرژی کشور مصروف جنگ شده بود.
وی ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۸۰۰ میلیارد تومان به افتتاح رسید، در اصفهان ۱۰ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان به افتتاح رسید، در استان فارس ایستگاه قطار شهری با ارزش بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان به افتتاح رسید و در استان کرمان پروژههایی را داشتیم که با اعتبار ۱۶۴۰ میلیارد تومان به افتتاح رسید.
سخنگوی دولت با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی در زنجان عنوان کرد: توسعه انرژیهای خورشیدی، از تعهدات دولت و جزء اولویتهای مورد تأکید رئیسجمهور برای افزایش دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر است.
مهاجرانی با اشاره به تداوم پروژههای عمرانی در سایر استانها افزود: در استان گلستان، یکهزار واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. همچنین پروژههایی با اعتبارات ۱،۶۰۰ میلیارد تومان در استان اردبیل و ۲،۶۶۴ میلیارد تومان در استان همدان تخصیص و اجرایی شد.
وی این موفقیتها را نشاندهنده مدیریت صحیح اقتصاد کلان کشور دانست و تأکید کرد که دولت در میانه جنگ، ضمن تمرکز بر پشتیبانیها، معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی در بازار، از امور زیربنایی غافل نمانده است.
سخنگوی دولت با تقدیر از تلاشهای وزارت راه و شهرسازی در بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده، از «شاهکارهای فنی» متخصصان ایرانی یاد کرد و موارد زیر را از جمله این اقدامات دانست که با تکیه بر دانش بومی و تلاش شبانهروزی حاصل شده است. بازگشایی و تردد دوباره در پل آزادراه کرمانشاه: ظرف مدت ۱۰ روز، بازسازی پل شهرستان روانسر ظرف مدت ۴۸ ساعت، مرمت مسیر راهآهن چهارباغ ظرف مدت ۴۸ ساعت، مرمت سریع پل انتهای اتوبان شهید همت ظرف مدت ۴۸ ساعت، بازگشت و راهاندازی پست ۳۶۰ کیلوواتی برق عظیمیه تنها ظرف مدت ۳ ساعت.
مهاجرانی با ادای احترام به توانمندی مهندسان، پیمانکاران و کارشناسان داخلی، این دستاوردها را حاصل هوشیاری و تعهد فرزندان ایرانزمین دانست که با تکیه بر دانش آموختهشده در دانشگاههای کشور، در سختترین شرایط پای کارِ میهن ایستادهاند.
وی گفت: در کمتر از ۴ روز، بازسازی حدود ۳۵ متر از عرشه پل و ۱۵۰ متر از خطوط ریلی راهآهن امینآباد را برای تردد قطار افتتاح کردیم. علاوه پل ۷ دهانه راهآهن در محدوده روستای تاجخاتون در کمتر از ۴۰ ساعت بازسازی شد؛ تمامی این اقدامات توسط فرزندان شما، مردم عزیز، به شما تقدیم شده است.
حقوق فروردینماه تمامی بازنشستگان و مستمریبگیران واریز شد
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در راستای اقدامات دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از پرداخت حقوق فروردینماه تمامی بازنشستگان و مستمریبگیران داد. همچنین، وزارت ورزش و جوانان با دستور وزیر، آمادگی کامل خود را برای حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام ملتهای ۲۰۲۶ در آمریکا اعلام کرد و خبر داد که امکانات لازم برای حضور مؤثر و افتخارآفرین این عزیزان فراهم خواهد شد. وزیر بهداشت نیز از درمان رایگان ۴۰ هزار مجروح در ایام «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و لازم است از همه عزیزان قدردانی کنیم.
مهاجرانی تصریح کرد: در ادامه، درخصوص اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعلام شد که شرکتهای دانشبنیان به عنوان پیشران اصلی بازسازی و نوسازی زیرساختهای کشور، نقش راهبردی در تحقیق و توسعه، توسعه پایدار و ارتقای اقتدار فناورانه ایران ایفا خواهند کرد.
وی بیان کرد: نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم، برگزاری جلسه ستاد رفع موانع اصناف با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور است. در این جلسه مقرر شد که مسائل و مشکلات اصناف به صورت ماهانه جمعبندی و به معاونت مربوطه منتقل گردد تا در راستای رفع مشکلات این عزیزان که نقش بیبدیل و انکارناپذیری در ایجاد جریان عادی زندگی علیرغم همه فشارها ایفا کردهاند، اقدامات لازم صورت پذیرد امیدواریم این روند ادامه یابد.
پویش فرشتگان میناب با همت خیرین مدرسهساز راهاندازی شد
سخنگوی دولت افزود: در ادامه، به پویش «فرشتگان مینـاب» اشاره میکنم که با همت جامعه خیرین مدرسهساز کشور راهاندازی شده است. این عزیزان که سالهاست دغدغه آموزش و پرورش را دارند، با تشکیل مجامع خیرین، مبالغ قابل توجهی را به این امر اختصاص دادهاند؛ به طوری که اعضای هیات مدیره از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و مجامع خیرین نیز از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان کمک کردهاند. عتبه عتبه امام حسین ساخت کامل یک مدرسه در منطقه «میناب» را تقبل نموده است. هدف این پویش، فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی ایرانیان در این امر خیر است.